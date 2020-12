Jak zrobić świetne zdjęcia aparatem smartfonu?

Zacznij od podstaw

Kluczową rolę w dobrych zdjęciach odgrywa kompozycja – mówiąc prościej są to odpowiednie proporcje, które łatwiej zachować, stosując regułę trójpodziału, czyli dwie linie pionowe i dwie poziome. Funkcję tę należy włączyć uprzednio w ustawieniach. Przecięcia linii tworzą tak zwane mocne punkty i to właśnie w tych miejscach należy umieszczać najważniejsze elementy fotografii.

Światło

Kolejnym bardzo ważnym aspektem dobrych zdjęć jest odpowiednio dobrane światło. Jeżeli będzie go za dużo, to otrzymamy prześwietlony kadr, jeżeli za mało to ujęcie wyjdzie za ciemne. W przypadku smartfonów, często wyzwaniem jest wykonywanie zdjęć nocą. Najlepiej robić je tuż po zachodzie słońca albo poszukać źródeł światła w okolicy np. ulicznych latarni. Niektóre smartfony, np. OPPO, posiadają jednak funkcję trybu nocnego, dzięki któremu wykonywanie zdjęć i filmów po zmroku nie będzie problemem. Robiąc zdjęcia w ciągu dnia pamiętajmy, żeby mieć słońce za naszymi plecami lub z boku. Jeżeli chcemy uniknąć tzw. efektu flary, możemy umieścić naszą rękę nad obiektywem, zasłaniając promienie światła.

Portret, krajobraz czy selfie?

Aparat smartfonu możemy wykorzystać zarówno do fotografii portretowej, krajobrazowej ja i selfie. Nie musimy więc skupiać się na jednym rodzaju zdjęć!

Portretując, warto zwrócić uwagę na kadr – optymalny to taki, gdzie widzimy osobę fotografowaną od klatki piersiowej w górę. Ważną rolę odgrywa też nasza odległość od modela/modelki. Jeżeli obiektyw będzie zbyt blisko twarzy, to wyjdzie ona zdeformowana.

W ujęciach portretowych możemy wykorzystywać nowe technologie, które udoskonalą fotografie. Ciekawą propozycją jest portret w kolorze AI. Możliwość zrobienia takiego zdjęcia daje m.in. Reno 4. Jak wyglądają takie zdjęcia? Postać w kadrze jest w kolorze, a tło mamy czarno-białe. Takie kontrastowe połączenie przyciąga wzrok oglądającego do głównych punktów naszego ujęcia.

Przy zdjęciach krajobrazowych, zwróćmy uwagę na linię horyzontu – istotne jest, aby była to linia prosta i w zależności od tego, czy chcemy skupić wzrok odbiorcy na niebie, czy ziemi, umieśćmy horyzont na 1/3 lub 2/3 wysokości kadru. Innowacyjne smartfony, w tym wiele modeli OPPO, doskonale sobie radzą z tym zadaniem.

W mediach społecznościowych najczęściej spotykane są selfie – tutaj również warto pamiętać o kilku zasadach. Robiąc sobie zdjęcie, patrz w obiektyw, nie używaj lampy błyskowej i wykorzystaj statyw lub stabilny uchwyt. Inaczej zdjęcie może wyjść rozmazane.

Nie przesadzaj z filtrami

Smartfony dają wiele możliwości obróbki zdjęć. Dzięki dostępnym filtrom, podkreślimy w ujęciach to, co najlepsze. Możemy dowolnie zmieniać różne parametry np. kontrast, nasycenie, jasność, rozmycie czy korektę prześwietleń. Nie należy jednak przesadzać z edycją, bo nasz efekt może być odwrotny od zamierzonego.

Nie trzeba być posiadaczem drogiej lustrzanki, aby robić wysokiej jakości zdjęcia. Stosując się do powyższych zasad, możemy robić świetne zdjęcia aparatem smartfonu. Aparaty w smartfonach wyposażone są w różne tryby i funkcje ułatwiające fotografowanie. Nie bójmy się z nich korzystać i eksperymentować. I pamiętajmy, że na dobre ujęcie ma wpływ przede wszystkim nasza kreatywność i odpowiedni moment, a dopiero później sprzęt.

Artykuł sponsorowany OPPO