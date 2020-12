Tesla: subskrypcja na autonomiczną jazdę już na początku 2021 roku

Na początku tego roku "Electrek" informował o tym, że Tesla pracuje nad płatnym abonamentem na taki pakiet. Później szef firmy Elon Musk potwierdził, że Tesla planuje uruchomić taką opcję "pod koniec roku".

W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma najpewniej trzymała się tej linii czasowej, ponieważ widać było, jak Tesla przygotowywała się do uruchomienia subskrypcji Full Self-Driving wraz z aktualizacjami.

Jednak teraz Musk potwierdził na Twitterze, że start modelu abonamentowego został przesunięty na "początek 2021 r.": Szef Tesli stwierdził też, że zakup pakietu FSD pozostanie najlepszą opcją finansową.

Najlepsza opcja

– Powinienem powiedzieć, że kupno FSD jako opcji nadal będzie miało sens, ponieważ naszym zdaniem to inwestycja w przyszłość. I jesteśmy przekonani, że jest to inwestycja, która zwróci się konsumentowi z korzyścią dla niego. Moim zdaniem kupno opcji na FSD jest czymś, czego ludzie nie będą żałować – powiedział.

Mimo wszystko taki abonament może mieć większy sens dla osób wynajmujących swoje pojazdy i tych, którzy nie chcą zobowiązać się do zapłacenia pełnej ceny Full Self-Driving, która ostatnio została zwiększona do 10 tys. dolarów

Musk zapowiedział, że rozważy również możliwość przeniesienia pakietu Full Self-Driving na inny samochód przez nabywców Tesli, jeśli będą chcieli go zmodernizować, o co prosiło wielu właścicieli tych samochodów. Nie podjął jednak ostatecznej decyzji co do tej możliwości.