Tego sprzętu audio potrzebujesz na Sylwestra!

Najważniejsze – muzyka!

Żaden Sylwester nie obejdzie się bez muzyki! Nieważne czy planujesz spędzić go na rozmowach z innymi przy dobrym jedzeniu, grając w planszówki, czy też tańcząc do rana. Głośnik mobilny JBL Boombox 2 świetnie sprawdzi się zarówno do puszczenia muzyki, która ma uprzyjemniać wieczór lecąc w tle, jak również do rozkręcenia większej imprezy. Firma JBL jest jednym z najlepszych producentów mobilnych głośników. Ten konkretny produkt posiada mocny bas, unikatowy design i może grać bez przerwy nawet przez 24 godziny! Poza tym ma wysoką klasę wodoszczelności IPX&, a więc nie musisz martwić się, że zniszczy się po przypadkowym wylaniu na niego drinka. Bez problemu połączysz go ze swoim smartfonem poprzez łącze Bluetooth. Co więcej, posiada wbudowany powerbank, dzięki któremu możesz ładować inne urządzenia. Głośnik mobilny JBL Boombox 2 idealnie sprawdzi się również latem na grillu czy biwaku, a więc jest uniwersalnym urządzeniem, w które warto zainwestować.

Coś więcej niż tylko słuchanie muzyki

Jeżeli kochasz muzykę i zabawę w jej rytmach, ale samo słuchanie piosenek to dla ciebie za mało, powinieneś rozważyć zakup Power audio SONY MHC V42D. Jest to system dźwiękowy o dużej mocy, znakomicie rozprzestrzeniający dźwięk i basy. Może odtwarzać płyty CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R DL, DVD-R, VCD, łączyć się przez Bluetooth i NFC m.in. z dodatkowymi głośnikami, aby jeszcze bardziej zwiększyć moc dźwięku. Ciekawą funkcją jest sterowanie systemem przy pomocy aplikacji oraz głosem przy użyciu określonych komend. Power audio SONY MHC V42D posiada wbudowane niebieskie światła dające ciekawy efekt, ale co ważniejsze, ma również możliwość podłączenia mikrofonu oraz gitary. Zatem w Sylwestra możesz urządzić imprezę karaoke lub pokazać wszystkim, że jesteś gwiazdą rocka bez konieczności dokupowania dodatkowego wzmacniacza gitarowego. Co więcej, sprzęt posiada poręczne uchwyty, dzięki którym bez problemu przeniesiesz go na innego pomieszczenia, ogrodu czy samochodu, jeśli zechcesz zabrać go do znajomych.

Jak w prawdziwym klubie

Brakuje ci głośnej imprezy w dyskotece? Chciałbyś poczuć się jak w prawdziwym klubie z DJem i dyskotekowymi światłami? Na to też mamy radę! Kontroler DJ PIONEER DDJ SB3 to urządzenie, dzięki któremu nawet laik może stanąć za konsoletą. Jest łatwy w nawigacji, pozwala na łagodne przechodzenie pomiędzy utworami i scratchowanie bez użycia gramofonów. Tymczasem niepowtarzalne efekty świetlne zapewni ci Party Light FRACTAL Led Mini Party Mix 1. Jest to urządzenie, które dzięki swojej konstrukcji może być zastosowane i zamontowane nawet w niskim pomieszczeniu, a więc również w twoim domu.

A może dźwięk z obrazem?

Jeśli do tej pory żaden z wymienionych argumentów nie przekonał cię, że ten Sylwester może być niezapomniany, ponieważ dalej żałujesz, że nie możesz wyjść ze znajomymi na koncert i bawić się razem z wielkimi gwiazdami, mamy dla ciebie coś specjalnego. Kino domowe DENON AVR-X550BT + WILSON Movix zapewni ci możliwość obejrzenia nagranych koncertów w świetnej jakości. W zestawie znajduje się potężny 5.2-kanałowy amplituner oraz 5 kolumn Wilson MoviX (dwie kolumny podłogowe, dwie kolumny podstawkowe tylne oraz kolumna centralna). DENON AVR-X550BT jest wyposażony w najnowsze technologie, umożliwiające podłączenie konsol do gier, odtwarzaczy Blu-ray, dysków zewnętrznych i odtwarzania treści 4K. Idealny obraz i dźwięk sprawi, że poczujesz się jak na prawdziwym koncercie, ale też, nie wychodząc z domu, zapewnisz sobie kino.

Artykuł sponsorowany Media Expert