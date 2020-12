Bird Buddy - karmnik dla ptaków z kamerą, WiFi i sztuczną inteligencją

Jak ulepszyć karmnik dla ptaków? Twórcy Bird Buddy postanowili wyposażyć ptasią stołówkę w nieco praktycznej elektroniki. Zaprojektowali niewielki karmnik, w którym umieścili przezroczysty pojemnik na karmę z grawitacyjnym dozownikiem.

Pod niewielkim zadaszeniem znalazło się miejsce dla czegoś jeszcze – niewielkiego modułu z kamerą, który po naładowaniu przez gniazdo USB-C, automatycznie robi zdjęcia odwiedzającym karmnik ptakom.

Sam sprzęt to jednak nie wszystko – kamera działa bowiem pod kontrola oprogramowania, które nie tylko automatycznie fotografuje ptaki, ale także rozpoznaje gatunek uskrzydlonych gości. Twórcy karmnika zapewniają, że oprogramowanie, nazywanie szumnie sztuczną inteligencją, jest w stanie rozpoznać 1000 gatunków ptaków.

Karmnik dla ptaków z kamerą

Bird Buddy współpracuje z dedykowaną aplikacją mobilną, jest wyposażony także w łączność bezprzewodową – moduły WiFi i Bluetooth, a także mikrofon, dzięki czemu karmnik oferuje także strumieniowanie wideo, pozwalając na bieżący podgląd przylatujących ptaków. Wisienką na torcie są dodatkowe akcesoria, wśród których na uwagę zasługuje solarny daszek, zapewniający kamerze dodatkowe zasilanie.

Bird Buddy jest dostępny w przedsprzedaży w cenie 139 euro (ok 625 zł). Warty uwagi jest wielki sukces tego sprzętu na Kickstarterze. Twórcy karmnika zakładali zbiórkę w wysokości, w przeliczeniu, 224 tys. zł. Do tej pory zebrali ponad 9 mln, a do końca kampanii zostały jeszcze ponad 3 tygodnie.