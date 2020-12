Xiaomi – inteligentny prezent pod choinkę

Xiaomi podbiło serca Polaków, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. To właśnie urządzenia tego producenta są najbardziej popularne w naszym kraju. A oferuje ich wiele, ponieważ wśród jego produktów są i pojazdy, rewelacyjne gadżety i inteligentna elektronika do domowego użytku. Firma w tym roku wyrosła na lidera rynku smartfonów. Dlaczego? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Xiaomi oferuje sprzęt o świetnych parametrach technicznych i w rewelacyjnym stosunku ceny do jakości. Bez różnicy jaką wybierzemy specyfikację techniczną, w ofercie urządzeń spełniających te warunki to Xiaomi będzie najbardziej rozsądną cenowo propozycją.

A teraz możemy nabyć sprzęt od Xiaomi w świątecznej promocji, w cenie niższej nawet o kilkaset złotych! Gwiazdkowa oferta „last minute” to jest coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Trzeba się jednak spieszyć, bo znakomita większość atrakcyjnych zniżek skończy się wraz z rozpoczęciem Świąt. Na szczęście jeszcze nie jest za późno!

Prezent do 500 zł

W tym zakresie cenowym znajdziemy sporo propozycji na ciekawy i przydatny prezent. Na przykład bezprzewodowe słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Wygoda, świetny dźwięk, cztery godziny grania na jednym ładowaniu i komendy głosowe do sterowania były zdecydowanie warte 99 złotych, ale teraz można je mieć prawie o połowę taniej, za jedyne 59,99 zł! Inteligentny, wielofunkcyjny Mi Smart Band 5 też można nabyć z dużą zniżką, bo zamiast normalnej ceny 179 zł jest teraz dostępny za 129 zł! Z pewnością przyda się już zaraz po świętach, gdy weźmiemy się za zrzucanie kilogramów.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Dobrym prezentem będzie też antybakteryjny nawilżacz powietrza Mi Smart Antibacterial Humidifier. Normalnie kosztuje 249 zł. Teraz? Tylko 179! Warto pomyśleć o takim zakupie, zwłaszcza że nie wygląda na to, byśmy mieli w najbliższym czasie częściej wychodzić z domu. Do kompletu przyda nam się też pewnie wydajny przenośny grzejnik Mi Smart Space Heater S, który jest teraz tańszy aż do 200 złotych. Tak, kosztował 499 zł, ale dziś możemy go mieć za 299. I skończy się narzekanie, że jest za zimno w pokoju.

Prezent do 1000 zł

Tu już wkraczamy na terytorium smartfonowe z atrakcyjnymi propozycjami z dwóch świetnych serii. Pierwszą z nich jest starsza linia Xiaomi Redmi Note 8. Starsza, ale nadal z poczwórną kamerą 48 Mpix, ośmiordzeniowym procesorem i baterią 4000 mAh. Najtańsza wersja w świątecznej promocji kosztuje aż o 300 złotych mniej niż zwykle, czyli 599 zł! Także topowe warianty Redmi Note 8 Pro spadły z ceną poniżej tysiąca złotych. Jeszcze mocniejsza bateria i szybszy procesor, aparat 64 Mpix i 64 GB pamięci kosztuje teraz 849 zł, a wersja ze 128 GB tylko 949 zł. To o 250 złotych mniej w obu przypadkach, a do każdego z tych smartfonów dołączona jest opaska Mi Band 4 zupełnie za darmo.

Również nowa seria Xiaomi Redmi Note 9 została świątecznie przeceniona. Podstawowy Redmi Note 9 z potężną baterię 5000 mAh, 128 GB pamięci i aparatem 48 Mpix można mieć już za 699 zł! Jeszcze na początku grudnia ten telefon kosztował tysiąc złotych bez jednego grosza. Mocniejszy Redmi Note 9S 128 GB też jest teraz tańszy o trzysta złotych i można go mieć za jedyne 799 zł.

Najlepsza okazja w tej sekcji to jednak bez wątpienia Redmi Note 9 Pro. Świetny ekran, potężna bateria z szybkim ładowaniem, mocny procesor z grafiką Adreno, 128 GB, matryca 64 Mpix to parametry, za które jeszcze niedawno trzeba było zapłacić dwa tysiące złotych. A tu i teraz mamy je za 999 zł! Czterysta złotych taniej niż przed świątecznym szaleństwem Xiaomi!

Prezent do 1500 zł

W tej kategorii mamy tylko jedną propozycję, ale prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną, jaka w ogóle jest w ofercie Xiaomi, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Mowa oczywiście o Mi 10T Lite, czyli najtańszej opcji z najnowszej linii smartfonów, która w sklepach pojawiła się dosłownie przed kilkoma dniami. I choć jest najtańsza, to bez problemu wytrzymuje porównanie z dużo droższą konkurencją, jeśli skupimy się na parametrach technicznych.

Mi 10T Lite ma najnowszy procesor Snapdragon 750G z ośmioma rdzeniami i grafiką Adreno 619. Do tego 6 GB RAMu i 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci. I topowy wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz oraz poczwórny aparat 64 Mpix. Do tego jeszcze tradycyjnie dla Xiaomi bardzo mocna bateria oraz szybkie ładowanie. Plus niezaprzeczalny gwóźdź programu, czyli zgodność ze standardem 5G. Mi 10T Lite był fantastycznie atrakcyjną okazją już w dniu swojej premiery, gdy kosztował 1499 zł w wersji 64 GB i 1599 w tej z 129 GB pamięci. A teraz można mieć ten telefon absolutnie najnowszej generacji za 1199 zł (64 GB) lub 1299 zł (128 GB). W tym przedziale cenowym trudno jest znaleźć lepszą okazję.

Prezent z najwyższej półki

I zostały nam dwa najnowsze flagowe smartfony od Xiaomi z linii Mi 10T obsługującej standard 5G. Są oczywiście droższe od powyższych propozycji, ale też oferują najlepsze w tym momencie osiągi. Zarówno Mi 10T jak i Mi 10T Pro wyróżniają się fantastycznymi wyświetlaczami z odświeżaniem AdaptiveSync 144 Hz. Obydwa mają bardzo mocne procesory, pojemne baterie z szybkim ładowaniem oraz mnóstwo RAM i wbudowanej pamięci. Tańszy Mi 10T ma zaawansowany aparat z matrycą 64 Mpix, a Mi 10T Pro ma fenomenalny układ 108 Mpix!

Mi 10T 6 GB RAM i 128 GB pamięci kosztuje 1999 zł, a wersja z 8 GB RAM 2199 zł. Fotograficzno-filmowy czempion Mi 10T Pro z 8 GB RAM i 129 GB pamięci jest dostępny w cenie 2499 zł, a 2799 zł zapłacimy za najlepszą wersję z 256 GB pamięci. I do każdego z tych telefonów dostaniemy teraz w ramach świąt z Xiaomi zupełnie za darmo inteligentną opaskę Mi Smart Band 5!

Xiaomi zrobiło Gwiazdkę, tego się nie da ukryć. Nawet jeśli mamy już prezenty dla bliskich, warto pomyśleć o podarowaniu czegoś sobie. Jeśli chcemy umieścić go jeszcze pod choinką, najlepiej skierujmy się do sklepów stacjonarnych, takich jak Mi-Store lub innych objętych akcją promocyjną. Przy zamówieniu w oficjalnym sklepie internetowym Xiaomi Mi-home.pl, Mi-store.pl lub mimarkt.pl prezent trafi do nas jeszcze przed Sylwestrem.

Partner materiału: Xiaomi