Po raz pierwszy raz restauracja podaje mięso z laboratorium

Mięso, stworzone przez amerykańską firmę Eat Just, zostało dopuszczone do sprzedaży w Singapurze w poprzednim miesiącu. Teraz firma ogłosiła, że sprzedała swój produkt do "1880" – restauracji znajdującej się w singapurskim centrum rozrywki.

– To dla mnie bardzo ekscytująca współpraca. Myślę, że ludzie to pokochają – stwierdził Colin Buchan, szef kuchni restauracji "1880".

W tej chwili mięso jest nadal znacznie droższe niż te produkowane w sposób konwencjonalny. Jednak startup ma nadzieję na znaczne zwiększenie produkcji, tak aby w przyszłości stało się ono tańsze niż standardowe mięso z kurczaka.

– Zaczniemy od pojedynczej restauracji, a potem rozszerzymy sprzedaż do 5, 10, 15 i w końcu przejdziemy do handlu detalicznego – mówił w rozmowie z portalem CNBC prezes Eat Just Josh Tetrick.

Eat Just – jak powstaje?

Komórki wykorzystane w produkcji mięsa Eat Just hoduje się w 1200-litrowym bioreaktorze, a później łączy ze składnikami roślinnymi.

Bioreaktor to zbiornik, w którym prowadzony jest proces chemiczny, w którym uczestniczą organizmy lub czynne substancje biochemicznie pochodzące od takich organizmów. Bioreaktorem są np. fermentatory, w których przeprowadza się proces fermentacji piwa.