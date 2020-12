Polscy naukowcy pracują nad inteligentną koszulką. Inspiracją był… Iron Man

— Nasza koszulka to urządzenie tekstroniczne integrujące elektronikę z tekstyliami — wyjaśnia serwisowi Nauka w Polsce dr inż. Mariusz Chmielewski z Wojskowej Akademii Technicznej. To właśnie tamtejsi naukowcy wraz firmą NUTPro rozwijają projekt, który trafić ma do sprzedaży.

Opis naukowy brzmi skomplikowanie. Cała magia koszulki polega na tym, że jest naszpikowana bardzo precyzyjnymi czujnikami. Dzięki temu pomiary zebrane w trakcie ćwiczeń są dokładne i pozwalają sprawdzić, czy wykonywane były poprawnie.

Naukowiec przekonuje, że koszulka świetnie nada się do biegania, ale również do treningu crossfit lub pełnego treningu siłowego.

Niektórzy powiedzą, że przecież smartwatche również potrafią rozpoznać różne typy ćwiczeń. Po co więc kupować koszulkę, skoro wystarczy zegarek?

Cóż, odpowiedzią nie jest wyłącznie sama wygoda, bo nie da się ukryć, że prościej nałożyć na siebie t-shirt niż inne gadżety.

Smartwatch nie bada, czy ćwiczenie rzeczywiście było wykonywane przy maksymalnych naprężeniach mięśni. Koszulka bada taką aktywność rozróżniając akton mięśnia osobno na klatce piersiowej i plecach. W przypadku wersji symetrycznej koszulki pozwala ona sprawdzić, czy ciało jest równomiernie obciążone dr inż. Mariusz Chmielewski z Wojskowej Akademii Technicznej

UTPro Super Sport Hero, bo taką nazwę nosi dzieło polskich naukowców, ma kosztować około 2 tys. zł.

Oczywiście koszulka rejestrująca aktywność sportowca to nic nowego. Podobnie jak inne części garderoby - jak np. buty. Kluczem do sukcesu będzie zapewne jakość pomiaru. Jeżeli rzeczywiście będzie tak precyzyjna, jak zapowiadają to twórcy, możemy mieć do czynienia z bardzo ciekawym urządzeniem, które pomoże w bardziej profesjonalnym treningu.