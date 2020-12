Polacy pozbywają się prezentów? Jest kategoria, która po świętach zyskuje na popularności

W ciągu dwóch tygodni po świętach na Allegro wzrost sprzedaży odnotowuje się kategorii RTV i AGD. Szczególnie drobne AGD zostaje najczęściej wystawiane. Mowa tutaj m.in. o ekspresach do kawy czy odkurzaczach.

Wydawać by się mogło, że to praktyczne prezenty, ale są to pewnie sprzęty, które każdy woli kupić samemu.

Informowaliśmy już o rosnącej sprzedaży autonomicznych odkurzaczy. Niektórzy pewnie chcą takie urządzenie, szczególnie nieco droższe niż typowo marketowe produkty, od bardziej tradycyjnych maszyn do sprzątania.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Drugą popularną kategorią są książki oraz… gry. Na aukcje trafiają najczęściej konsolowe produkcje.

Cóż - Piotr Gnyp już dawno pisał o tym, że gry to najgorszy możliwy prezent.

Kupowanie prezentów dla gracza to niewdzięczne zadanie. Zwykle to, czego chcą, kupują sobie sami. Generalnie o swoje gadżety i rozrywki dbają sami pomijając rzeczy zwykłe. W związku z czym „banalna” para skarpetek czy kosmetyki nie są głupim pomysłem na prezent Piotr Gnyp

Nieszczęście jednych okazją drugich. Gry bardzo szybko znajdują nabywców na Allegro — zdradza serwis. Podobnie jak… telewizory, których po świętach też przybywa.

To akurat bardzo wytłumaczyć. Niektórzy być może sprzedają stary odbiornik, bo pod choinką znaleźli nowy. Inni może wolą wymienić sprzęt na większy. To powszechne uczucie towarzyszące zakupom TV — szybko okazuje się, że większy ekran spokojnie by się zmieścił i dobrze prezentował.

Dane Allegro dotyczą ubiegłorocznych świąt, więc w tym roku mogą być nieco inne — choć raczej należy spodziewać się powtórki z rozrywki.

Jak się okazuje, po świętach zauważalny jest też trend "wynagradzania" sobie nieudanych upominków. Jeżeli ktoś nie dostał tego, o czym marzy, to sam po wigilii zapewnia sobie radość.

W ubiegłym roku dużą popularnością cieszyło się wyposażenie domu ,z naciskiem na oświetlenie. My ze swojej strony polecamy zestaw Phillips Hue Play HDMI Sync Box, który został nominowany w kategorii "Gadżet roku" w konkursie Imperatory WP.

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.