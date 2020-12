Japończycy pracują nad drewnianym satelitą. To pierwszy taki projekt na świecie

Naukowcy pracują nad pierwszym na świecie satelitą wykonanym z drewna, który ma powstać do końca 2023 roku. Drewniana konstrukcja spłonęłaby bez uwalniania szkodliwych substancji do atmosfery i tworzenia nowych, kosmicznych śmieci, co ma ogromne znaczenie dla naszej planety.