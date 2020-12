Amazon Prime Video pozwala płacić w złotówkach. To duża zmiana, ale może być zapowiedzią większej

Co to zmienia? Przede wszystkim to, że abonament jest nieco tańszy. Wcześniej usługa kosztowała 6 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki — nieco ponad 27 zł.

Teraz nie jesteśmy zależni od kursu waluty. Stała cena to 25,99 zł. Niewiele mniej, ale zawsze coś w portfelu zostaje.

Polska waluta w serwisie Amazona każe sugerować, że Amazon w końcu uruchomi swój polski sklep. Plotkuje się o tym od lat, ale zawsze kończyło się na pogłoskach. Amazon po prostu stawia bardzo małe kroczki.

Ciekawa jest przyszłość Amazon Prime Video. Dotychczas serwis nie mógł się pochwalić taką popularnością jak Netflix czy HBO Go, mimo naprawdę niezłej biblioteki. Być może przyjmowanie rachunku w złotówkach sprawi, że Polacy zainteresują się usługą.

A może Amazon pójdzie również dalej i wyprodukuje polski serial? Tak robią od dawna rywale. Polskie produkcje od Netfliksa i HBO go nie dziwią.

Nie obraziłbym się, gdyby ktoś w Amazonie dostrzegł potencjał prac Jakuba Różalskiego. Jedną twórczość malarską gigant już ożywił - czemu by nie zrobić tego samego z pracami Polaka?