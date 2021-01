Nowy paczkomat. To nie inPost, Allegro ani Poczta Polska

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach udostępniła czytelnikom bibliomat. Maszyna pozwala na całodobowe odbieranie i oddawanie książek.

Całość jest nie tylko wygodna, ale i bezpieczna — bo odpada kontakt z drugim człowiekiem. Właśnie z tego powodu wiele bibliotek musiało wstrzymać lub ograniczyć swoją działalność. Do całego procesu niezbędna jest karta biblioteczna.

Kielce nie są pierwszym miastem, które postawiły na takie rozwiązanie. Wcześniej bibliomaty pojawiły się w Łodzi czy Warszawie.

Paczkomaty wyrastają jak grzyby po deszczu. Trend na 2021?

W 2021 roku planujemy przeprowadzić pilotaż — zapowiedział dyrektor finansowy Allegro, Joe Eastick. Miał na myśli sieć własnych automatów służących do odbierania przesyłek. Allegro chce być konkurencją dla inPostu — a konkretnie uzależnić się od dostawcy.

Podobne plany od dawna ma Poczta Polska. Jak informuje Poczta Polska, nowe automaty staną w pobliżu m.in. placówek pocztowych, przy marketach i galeriach handlowych, przy urzędach państwowych i samorządowych, na terenach parafii czy spółdzielni mieszkaniowych. Do 2022 stanąć ma 2 tys. automatów do odbierania paczek.

Przed świętami inPost zwiększył liczbę swoich urządzeń. Pod koniec września firma chwaliła się, że udało się uruchomić 8 tys. maszyn.

Być może kiedyś paczkomaty — a raczej automaty do odbierania przesyłek, bo paczkomat to nazwa zarezerwowana przez inPost - staną się u nas taką codziennością, jak choćby w Austrii. Tam podobne maszyny pełnią funkcję znanych nam skrzynek pocztowych — tyle że są większe i bardziej nowoczesne.