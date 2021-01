Kaspersky ogłuszy i odeśle drony. Nowy system trafi do Europy w 2021 roku

Specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie rosyjskie przedsiębiorstwo Kaspersky Lab opracowało nowy system pozwalający na wykrywanie i unieszkodliwianie dronów. Jak zapowiedział kierownik projektu Władimir Turow, dostawy systemów do odbiorców z Europy oraz byłych republik sowieckich odbędą się za około pół roku.

"Antidrone" umożliwia wykrycie drona podlatującego do danego obiektu, a następnie wymusza jego lądowanie. Kolejnym krokiem jest ogłuszenie i odesłanie urządzenia. Twórcy systemu wykorzystującego sieć neuronową do automatycznego wykrywania i klasyfikowania dronów zapewniają, że może być on stosowany m.in. podczas wydarzeń sportowych czy na lotniskach.

— Jesteśmy już na etapie podpisywania umów sprzedaży z kilkoma firmami, ale nie możemy jeszcze wymienić ich nazw. Pierwsze dostawy będą do krajów WNP i Europy. W Rosji nasz system jest na etapie pilotażu, bo pandemia przesunęła harmonogram. Pilotaż prowadzony jest w zakładach przemysłowych i w mniejszej skali w sektorze transportowym — mówi szef projektu Kaspersky Antidrone w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti, cytowanym przez portal cyfrowarp.pl.

Nowe systemy są produkowane we współpracy z niemiecką firmą Rohde & Schwarz.

