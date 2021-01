Roboty stworzone do eksploracji jaskiń. Będą szukać życia na Marsie

W skład Team CoSTAR wchodzą eksperci z Jet Propulsion Laboratory i California Instute of Technology. Zespół, który jest odpowiedzialny za rozwój robotów specjalizujących się w eksploracji jaskiń, przygotowuje się do wzięcia udziału w tegorocznych zawodach SubT Challenge organizowanych przez DARPA (Agencja Badawcza Zaawansowanych Projektów Obronnych).

Specjaliści z Team CoSTAR zwyciężyli w ubiegłorocznej edycji SubT Urban Circuit, w ramach której roboty eksplorowały tunele stworzone przez człowieka. Jak przyznają członkowie zespołu, nadszedł czas na większe wyzwanie. Ich głównym celem są naturalne jaskinie. To właśnie one będą jednym z ważniejszych elementów badań NASA podczas przyszłych misji w kosmosie.

— Naturalne jaskinie będą miejscem poszukiwania życia w kosmosie, a także staną się schronieniem dla ludzi — mówi Ali Agha z Team CoSTAR.

Eksperci z Team CoSTAR i ich roboty pracują obecnie w jaskiniach w Lava Beds National Monument w północnej Kalifornii. - Nowa edycja SubT Challenge interesuje nas szczególnie, gdyż taka lokalizacja bardzo dobrze pasuje do długoterminowych planów NASA. Chce ona eksplorować jaskinie na Księżycu i Marsie, w szczególności jaskinie lawowe. Wiemy, że takie jaskinie istnieją na innych ciałach niebieskich. Kierowany przez Jen Blank zespół z NASA prowadził już testy w jaskiniach lawowych i wybrał Lava Beds National Monument jako świetny przykład jaskiń podobnych do tych z Marsa. Miejsce to będzie dla nas stanowić wiele zróżnicowanych wyzwań. Jest tam ponad 800 jaskiń — tłumaczy Ben Morrell z CoSTAR.

Specjaliści wyjaśniają, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy tunelami stworzonymi przez człowieka, a naturalnymi jaskiniami. Te drugie są trudniej dostępne, a ich eksploracja wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem.

Czytaj także: Sony KD-65A8. Ten telewizor to marzenie gracza

Coraz bliżej celu

Jak przyznają Ali Agha i Ben Morrell, jaskinie lawowe okazały się dla nich znacznie trudniejsze, niż pierwotnie sądzili. Wyjaśniają, że roboty, które dotychczas radziły sobie z rozpoznawaniem schodów czy różnych urządzeń, będą teraz musiały radzić sobie m.in. z nagłymi spadkami czy obniżającym się terenem. To dla nich o wiele większe wyzwanie.

Celem SubT Challenge oraz zespołu CoSTAR jest stworzenie w pełni autonomicznych robotów do eksploracji jaskiń. Jak przyznają członkowie zespołu, ich plan jest coraz bliżej realizacji.

— Byliśmy bardzo podekscytowani, gdy podczas jednego z naszych testów robot Spot w pełni autonomicznie przebył całą jaskinię. Pełna autonomia to cel, nad którym pracujemy zarówno na potrzeby NASA jak i zawodów, a więc udowodnienie, że to możliwe jest wielkim sukcesem — mówi Morrell.

Zobacz także: Netflix, HBO Go i setki premier w styczniu. Pełna lista nowości

Wybierz najlepsze sprzęty technologiczne tego roku i wygraj 5 tys. złotych! Wejdź na imperatory.wp.pl i zagłosuj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl