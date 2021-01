Switch Statnion – konsola dedykowana szpitalom

Stacje Starlight Nintendo Switch Gaming trafiają do szpitali na terenie Stanów Zjednoczonych. Ich najnowsza wersja posiada fabrycznie wgrane 25 gier. Wśród nich znajdują się m.in. Cuphead, Super Mario Party, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon: Let’s Go Pikachu, Super Mario Odyssey, Stardew Valley oraz Minecraft.



Specjalna konsola dla szpitali

Urządzenia spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Zostały tak skonstruowane, aby można je było sprawnie i szybko przemieszczać w dowolne miejsce. Jest to istotne, ponieważ wiele szpitalnych sal zabaw zostało zamkniętych z powodu pandemii COVID-19. Dodatkowo urządzenia są łatwe w obsłudze i dezynfekcji.

Współpraca pomiędzy Nintendo oraz fundacji Starlight Children’s Foundation trwa od 28 lat, a jej efektem są niezwykłe inicjatywy, które, chociaż na chwilę pomagają zapomnieć małym pacjentom o bólu i miejscu, w którym się znajdują. W trakcie tych lat udało się dostarczyć 7200 specjalnych stacji gier do ponad 800 amerykańskich szpitali, z których skorzystało około 11,6 miliona chorych dzieci. Wśród nich znajdowały się różne konsole, w tym SNES, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii czy Wii U.