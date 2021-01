Rozpędzi się do 350 km/h, ale nie przewiezie ludzi. Chińczycy znowu zaskakują

Chiny są światowym liderem, jeśli chodzi o opracowywanie środków transportu, a nowo zaprezentowany pociąg kolei magnetycznej robi ogromne wrażenie. Ma rozpędzać się do nieco ponad 600 km/h, co uczyni go najszybszym pociągiem na świecie. Dzięki temu podróż z Pekinu do Szanghaju może zająć około 3,5 godziny, co w porównaniu z samolotem (podróż zajmuje ok. 4,5 godziny) wygląda bardzo korzystnie. Czytaj więcej