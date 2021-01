Apple wprowadza na rynek nowe limitowane AirPodsy z okazji Roku Bawoła

Tego rodzaju znak graficzny na produkcie Apple'a ma uczcić rozpoczęcie się Chińskiego Nowego Roku, które nastąpi 12 lutego. 2021 rok będzie właśnie rokiem Bawoła.

"Engadget" zauważa, że edycja ta wydaje się kosztować tyle samo, co regularna wersja bez grawerowania.

Według chińskiego Apple Store'a do sprzedaży udostępniono jedynie 25400 par tych słuchawek, ale nie jest do końca jasne czy to liczba tylko dla Chin, czy dla wszystkich regionów, w których są one dostępne. Ponadto, każdy klient może kupić tylko dwie pary, co najprawdopodobniej utrudni proceder masowego wykupowania i odsprzedawania produktu.

Ci, którzy ze względu na swoją lokalizację nie mogą zakupić słuchawek z tej edycji, mają jednak możliwość otrzymania AirPodsów z grawerem woła w inny sposób. Klienci mogą bowiem przy kupowaniu AirPodsów Pro wybrać emoji, które zostanie wygrawerowane na ich etui. Jedną z dostępnych opcji jest właśnie emoji woła. Nie jest to dokładnie ta sama ikona, ale z pewnością tego rodzaju zabieg pozwoli zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, które kosztowałoby sprowadzenie produktu z Azji.

