Petpuls - obroża, która powie, jak czuje się pies wyróżniona na CES 2021

Obroża Petplus to urządzenie z rodziny wearables dla zwierząt. Są to gadżety, które zyskują coraz więcej użytkowników, a same przechodzą stałą ewolucję.

Obroża Petplus monitoruje zachowanie oraz szczekanie psa i na podstawie zebranych danych, przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji, potrafi ocenić jego samopoczucie.

Baza danych rozpoznawania szczeków psa zawiera ponad 10 tysięcy nagranych sampli pochodzących od psów z 50 ras w różnym wieku. Z czasem, do bazy danych dodawane są szczeknięcia danego psa, co pozwala na jeszcze dokładniejszą ocenę jego emocji.

Dodatkowo obroża Petplus działa jak monitor aktywności dzięki wbudowanemu akcelerometrowi. Na tej podstawie obraża i połączona z nią aplikacja policzy kalorie spalone przez psa.

Na podstawie danych o szczekaniu i aktywności aplikacja Petplus może ocenić jego samopoczucie. Aplikacja rozróżnia pięć emocji czworonogów: szczęśliwy, zrelaksowany, zdenerwowany, zły, smutny.