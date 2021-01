McDonald's kończy prace nad wegańskim burgerem. McPlant trafi do menu w tym roku

McDonald's od dłuższego czasu pracuje nad swoją pierwszą bezmięsną kanapką. Roślinny burger o nazwie McPlant wkroczył właśnie w decydującą fazę testową i już wkrótce trafi do wybranych restauracji na świecie. Jak poinformował pod koniec zeszłego roku jeden z przedstawicieli sieci, burger będzie smakował identycznie jak mięsna kanapka.

Twórcy kanapki zapewniają, że zajmie ona niezwykle ważną pozycję w menu restauracji. Choć nie zdradzili oni, jaką recepturę będzie miał McPlant, to wiadomo, że roślinne mięso zostanie podane z klasycznymi dodatkami. Konkurencyjne marki do tworzenia mięsnych imitacji używają zazwyczaj białka soi lub grochu.

Roślinny burger nie będzie jedyną wegańską opcją, jaka pojawi się w menu popularnej sieci w najbliższej przyszłości. McDonald's najpierw zaproponuje swoim gościom kanapkę z imitacją wołowiny, a następnie wprowadzi do menu m.in. zamienniki burgerów z kurczaka oraz wegańskie nuggetsy.

Produkty wegańskie tańsze od mięsa?

Wieść o wegańskich burgerach produkowanych specjalnie dla McDonald's nie ucieszyła konkurentów. Wśród nich jest m.in. firma Beyond Meat, która początkowo dostarczała swoje testowe produkty do restauracji należących do popularnej sieci. Ta finalnie zdecydowała jednak, że postawi na własną linię produkcyjną.

Założyciel i szef wspomnianego Beyond Meat przyznał niedawno w wywiadzie, że powodem, dla którego ich produkty nie są tańsze od prawdziwego mięsa, a nawet trochę droższe, jest po prostu skala produkcji. Dodał jednak, że już wkrótce ma się ona zwiększyć, co da im możliwość znacznego obniżenia cen.

