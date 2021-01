Inteligentne okulary to hit CES 2021. Swoje sprzęty pokazało Lenovo i TCL

Inteligentne okulary oczywiście na rynku już są. Nawet w naszym plebiscycie Imperatory WP w kategorii "Gadżet roku" nominowaliśmy Huawei X Gentle Monster Eyewear II.

Okulary odtwarzają muzykę oraz rozmowy — konstrukcja emituje na zewnątrz odwrócone fale dźwiękowe, minimalizując przenikanie dźwięku do otoczenia, więc nie ma ryzyka, że ktoś was podsłucha. Dotykowy panel pozwala łatwo sterować sprzętem, co przydaje się podczas zmieniania utworów czy odbierania połączeń.

CES 2021 może być zwiastunem tego, że podobne urządzenia nie będą pojedynczą ciekawostką, a staną się bardziej powszechne i dostępne.

Swój pomysł zaprezentowała firma TCL. TCL Wearable Display to okulary przeznaczone do oglądania… filmów.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie i miejscu cieszyć się obrazem o wielkości 140-calowego telewizora oglądanego z odległości 4 metrów. Zagęszczenie 49 pikseli na stopień (PPD) sprawia, że obraz jest ostry, a technologia micro OLED zapewnia żywe barwy.

Okulary wyposażone są w dwa wyświetlacze micro OLED 1080p Full HD, a łączą się z urządzeniami za pomocą portu USB-C. Można do nich podłączyć telefon, a nawet komputer.

Granie w podróży niczym w sali kinowej? Właśnie takich rzeczy oczekiwaliśmy po Google Glass i rozszerzonej rzeczywistości. Po latach jesteśmy już naprawdę blisko tej koncepcji. Przynajmniej na papierze, bo nie wiemy jeszcze, jak sprzęt sprawdza się w akcji.

Okulary TCL powstały z myślą o rozrywce. Lenovo stawia zaś na pracę. Okulary ThinkReality A3 mogą wyświetlać przed oczami do pięciu dodatkowych ekranów — już niepotrzebny jest dodatkowy monitor.

ThinkReality A3 trafią na rynek w dwóch wersjach. Jedna, podstawowa, służyć będzie pracy biurowej. Druga — Industrial Edition — skierowana jest do pracowników fabryk, magazynów czy służby zdrowia. Ogółem wszędzie tam, gdzie ręce są często zajęte, a osoby muszą mieć dane na widoku.

Facebook też dołączy do zabawy?

Kto wie, czy mody na inteligentne okulary bardziej niż CES 2021 nie zwiastuje… Facebook. Jak donosiła niedawno agencja "Bloomberg", według szefa hardware'u Andrew Boswortha planowane przez firmę Facebook Inc. inteligentne okulary pojawią się "wcześniej niż później" w 2021 roku.