Zmywarka to dla ciebie za mało? Zobacz, jak radzi sobie robot Samsunga

Bot Hand – bo tak brzmi nazwa wyżej wspomnianego robota – to jedno z trzech tego rodzaju nowych urządzeń Samsunga. Drugi ma być skrzyżowaniem inteligentnego odkurzacza i kamery bezpieczeństwa, a trzeci ma pełnić funkcję asystenta i towarzysza.

Ideą, która stoi za tymi robotami, jest według Samsunga to, żeby "wyprzedziły one twoje codzienne potrzeby, zanim jeszcze wpadną ci do głowy".

Video przedstawiające działanie Bot Hand możecie zobaczyć tutaj:

– Nasz świat wygląda inaczej, a wielu z Was stanęło w obliczu nowej rzeczywistości — takiej, w której między innymi dom nabrał większego znaczenia – powiedział szef Samsung Research Sebastian Seung podczas ogłoszenia koncepcji nowych robotów

Seung dodał też, że ich innowacje "mają na celu zapewnienie bardziej osobistych i intuicyjnych doświadczeń".

Trzeba jednak zaznaczyć, że na targach CES wielokrotnie przedstawiano technologię, która ostatecznie nigdy nie trafiła na rynek. Dlatego na sprawę tych rozwiązań trzeba patrzeć z dużym dystansem.