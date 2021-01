Netflix zapowiada nowości. Oto lista filmowych premier w 2021 roku

Netflix nie zamierza ustępować kroku konkurencji i w niedawno rozpoczętym 2021 roku planuje przyciągnąć przed ekrany jeszcze większą ilość widzów. Popularny serwis VOD właśnie opublikował wstępną listę produkcji, które pojawią się w bibliotece platformy w nadchodzących miesiącach. Trzeba przyznać, że rozpiska wygląda niezwykle imponująco. Wśród najnowszych pozycji pojawią się m.in. filmy z takimi gwiazdami jak: Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Chris Hemsworth czy Halle Berry.

Szefowie Netflixa zapewniają, że ich oferta będzie w tym roku bogatsza niż kiedykolwiek. Na dowód tego zapowiedzieli, że widzowie co tydzień będą otrzymywali jedną nową produkcję oryginalną. Sądząc po opublikowanej liście, możemy być pewni, że w 2021 roku każdy znajdzie coś dla siebie.

Miłośnicy kina akcji już mogą zacierać ręce. W bibliotece serwisu pojawią się w tym roku produkcje takie jak: "Red Notice", "Sweet Girl" z Jasonem Momoą czy "The Last Mercenary" z Jean-Claudem van Dammem. Z kolei fanów dreszczowców z pewnością zaspokoją trylogia "Fear street" i film "There’s Someone Inside Your House".

Dla tych, którzy uwielbiają romanse, Netflix przygotował m.in. finałowe części trylogii "Do wszystkich chłopców, których kochałam" i "The Kissing Booth". Miłośników ekranizacji książek na pewno zadowoli "Kobieta w oknie". W rolach głównych m.in. Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie i Julienne Moore.

Netflix. Lista premier filmowych w 2021 roku

Poniżej przedstawiamy listę tytułów oryginalnych, których premiery odbędą się w 2021 roku.

8 Rue de l'Humanité

A Boy Called Christmas

A Castle for Christmas

Afterlife of the Party

Armia umarłych

A Week Away

Zimowa opowieść baranka Shauna

Back to the Outback

Beauty

Beckett

Biały tygrys

Blonde

Blood Red Sky

Bruised

Kowboj na betonowej prerii

Cząstki kobiety

Don't Look Up

Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze

Dwóch Ojców

Dzień na tak

Escape from Spiderhead

Fear Street Trylogia

Fever Dream

Fuimos Canciones

Gdy sen nie nadchodzi

Intrusion

Kate

Love Hard

Malcolm i Marie

Monster

Moxie

Monachium

Nightbooks

Night Teeth

No One Gets Out Alive

O2

Ohana: Najcenniejszy skarb

O wszystko zadbam

Pranksterzy w trasie

Red Notice

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Róża Bombaju

Skater Girl

Stowaway

Sweet Girl

The Guilty

The Hand of God

The Harder They Fall

The Kissing Booth 3

The Last Mercenary

[The Loud House Movie

The Power of the Dog

There's Someone Inside Your House

The Starling

The Swarm

Kobieta w oknie

Things Heard and Seen

Thunder Force

Tick, tick…BOOM!

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

W strefie wojny

Wykopaliska

Zamiana z księżniczką 3

