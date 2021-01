Uczta dla oczu. Zróbcie sobie przerwę i zobaczcie, jak powstają szwajcarskie scyzoryki wojskowe

Na kanale Popular Mechanics pojawił się nieco ponad siedmiominutowy filmik, odsłaniający kulisy powstawania szwajcarskich scyzoryków. W skrócie możemy zobaczyć, jak wytwarzane są noże oraz pozostałe elementy klasycznego zestawu.

Choć czarną robotę wykonują maszyny, to człowiek przy ich produkcji nadal jest potrzebny. I czasami wymagana jest iście szwajcarska precyzja.

Historia szwajcarskich scyzoryków sięga końca XIX wieku. To właśnie wówczas zamówienia szwajcarskiej armii trafiły do dwóch miejscowych manufaktur — pisał Łukasz Michalik, przybliżając historię szwajcarskich scyzoryków wojskowych.

Autorzy kanału odwiedzili fabrykę Victorinox. To właśnie ona była jedną z pierwszych dwóch firm, które tworzyły scyzoryki wojskowe na zamówienie szwajcarskiego rządu. Przez dziesięciolecia, aby nie dopuścić do monopolu i wymusić stałą, wysoką jakość, władze dzieliły wojskowe zamówienia między firmy Victorinox i Wenger. Z czasem to jednak Victorinox cieszył się bezgranicznym zaufaniem.

Nie tak dawno opisywaliśmy nowy model — Explorer Swiss Spirit Special Edition 2020. Wśród 19 narzędzi, poza scyzorykowym standardem, jak duże i małe ostrze czy otwieracze do konserw i butelek, znajdziemy również coś mniej oczywistego – długopis, wkręcany w korkociąg mikrośrubokręt, a także nożyczki, pęsetę i szpilkę.