Jeden, by wszystkie butelki otwierać. Wygląda jak pierścień, ale to bardzo praktyczny otwieracz

Otwieracz ma być przede wszystkim praktyczny, a nie efekciarski, ale akurat w tym przypadku uroda oraz pożyteczność idą ze sobą w parze.

Wszystko za sprawą tego, że otwieracz w wygodny i poręczny sposób pozwala otwierać butelki zarówno ruchem w przód, jak i tył.

"Wiele otwieraczy tak potrafi"? Być może, ale to Halo prezentuje się intrygująco, imponuje wykonaniem (stal nierdzewna) i prostotą. Jest to gadżet, który zawsze można mieć przy sobie. Wygodnie go też "zaczepić" o butelkę. Takie innowacyjne podejście do klasyki naprawdę może się podobać.

Projektanci już sfinansowali produkcję otwieracza na Kickstarterze, zbierając jak na razie prawie 13 tys. dol. Sugerowana cena to 39 dol., ale na w ramach przedsprzedaży na platformie można zamówić urządzenie za 10 dolarów mniej.