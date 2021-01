Włosi stworzyli samolot przeznaczony wyłącznie do transportu szczepionek na COVID-19

Włoski producent samolotów Tecnam opracował niewielki samolot, który będzie służył do transportu szczepionek na COVID-19. Według firmy Pfizer szczepionki muszą być przechowywane w określonych warunkach - zamrożony preparat w temperaturze od -60 do -90 stopni Celsjusza, rozmrożony w temperaturze od 2 do 8 stopni przez pięć dni, zanim będzie niezdatny do użycia.