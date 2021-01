Co to jest switch PoE i do czego służy?

Czym jest technologia PoE?

Power over Ethernet (PoE) to standard, który pozwala na doprowadzenie zasilania za pomocą skrętki komputerowej. Technologia ta umożliwia podłączenie urządzenia monitoringu IP za pomocą jednego przewodu. PoE eliminuje problem z zasilaniem i znacząco ogranicza koszty prowadzenia instalacji – w końcu potrzebujemy o połowę mniej kabli. Jeśli prąd i dane można przesłać za pomocą jednego kabla, oznacza to również spore ułatwienie dla instalatorów. Ich praca trwa zdecydowanie krócej.

Do zbudowania takiej sieci niezbędne są switche PoE. To urządzenia, które służą do doprowadzenia energii do urządzeń peryferyjnych, czyli właśnie kamer i rejestratorów. Aby przesyłanie danych i zasilanie urządzeń było możliwe, potrzebne są również tzw. midspan, czyli adaptery PoE. Znajdują się one dokładnie pomiędzy switchem a urządzeniem peryferyjnym.

Jak wybrać dobry switch PoE?

Switche PoE to uniwersalne urządzenia – mogą pracować w rozbudowanych sieciach teleinformatycznych lub stabilizować pracę monitoringu oraz instalacji Inteligentnego budynku. Wykorzystują analizę adresów MAC i przesyłają informacje do urządzeń sieciowych. Wynikiem tego procesu jest stworzenie niezależnego pasma transmisyjnego, dzięki czemu nie zdarzają się kolizje destabilizujące pracę konkretnych urządzeń.

Rodzaje switchy PoE:

niezarządzalne – to podstawowe urządzenia, za pomocą których można budować sieć;

inteligentne – to switche, które pozwalają na konfigurację sieci zgodnie z potrzebami klienta;

zarządzalne – to urządzenia, które zapewniają pełne dostosowanie sieci do wymagań pracujących w niej sprzętów i ich użytkowników.

Wybór switcha powinien być uzależniony nie tylko od typu urządzenia, lecz także liczby obsługiwanych portów oraz prędkości, z jaką urządzenie transmituje dane. Warto sprawdzić również, jakie ma dodatkowe funkcje i dobrać je zgodnie z potrzebami sieci, którą chcemy zbudować.

Jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z technologii PoE?

Sieć oparta o PoE jest zdecydowanie tańsza od standardowej – ogranicza nie tylko liczbę kabli, lecz także gniazdek w budynku. Ma również mniej skomplikowaną architekturę, co ułatwia ewentualną rozbudowę. PoE jest szczególnie przydatne w budynkach, w których doprowadzenie dodatkowych kabli zasilających byłoby zbyt kosztowne lub z jakichś powodów trudne do wykonania. W przypadku tej technologii łatwiejsza staje się również instalacja urządzeń w miejscach, gdzie wyprowadzenie zasilania nie jest możliwe lub bardzo skomplikowane. Dobry przykład stanowi montaż kamer na sufitach podwieszanych.

Artykuł sponsorowany .