Xiaomi Mi Air Purifier 2S - oczyszczacz powietrza. Jaki filtr wybrać?

W przypadku modelu Xiaomi Mi Air Purifier 2S możemy używać filtru Purple 360° MCR-FLG (fioletowego), filtru Green 360° M1R-FLP (zielonego) oraz filtru Blue 360° M2R-FLP (niebieskiego). Wszystkie z dostępnych filtrów posiadają taką samą ilość węgla aktywnego, a także taką samą powierzchnię HEPA. Według ich producenta skuteczność filtracji w każdym z przypadków wynosi 99,7 proc.

Xiaomi Mi Air Purifier 2S – jaki filtr?

Filtr Purple 360° MCR-FLG został wyposażony w dodatkową warstwę antybakteryjną i jest nasączony specjalnymi solami antybakteryjnymi, dzięki czemu nie tylko przechwytuje bakterie, ale i uniemożliwia ich wzrost. Posiada również zwiększoną gęstość filtra HEPA, a producent ocenia jego żywotność na około 6 miesięcy. Łącznie filtr składa się z czterech warstw: głównej, antybakteryjnej, węgla aktywnego oraz warstwy filtru HEPA E12. Jego cena to ok. 135–159 złotych.

Filtr Green 360° M1R-FLP to z kolei rozwiązanie 3-warstwowe. Posiada warstwę główną, węgla aktywnego oraz filtr HEPA E12. Xiaomi zastosował w nim filtr węglowy HCHO Carbon, co pozwala na usuwanie niewielkich pyłów zawieszonych (PM) oraz zanieczyszczeń organicznych np. amoniaku. Jego cena wynosi ok. 139–169 złotych, a żywotność to 6 miesięcy.

Filtr Blue 360° M2R-FLP również wytrzymuje do 6 miesięcy i tworzą go trzy warstwy. Chodzi tutaj o warstwę główną, węgla aktywnego, a także filtr HEPA E12. Jest to jedna z podstawowych wersji dostępnych filtrów do oczyszczacza Xiaomi Mi Air Purifier 2S. Posiada również najniższą cenę, która wynosi około 119 złotych.

Porównując dostępne filtry, zauważyć można, że najkorzystniejszą opcją — zarówno pod kątem swojej skuteczności, jak i ceny jest filtr Purple 360° MCR-FLG. Dopłacając niewielką sumę mamy dodatkową warstwę antybakteryjną, która pozwala jeszcze dokładniej oczyścić powietrze w naszych domach.