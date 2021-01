Dziwne sprzęty sprzed lat: tak reklamowano zdalnie sterowane samochody w 1987 roku

Nagranie z kasety reklamowej opublikowane zostało na YouTubie jakiś czas temu, ale dopiero teraz odkopali je użytkownicy Wykopu. I dobrze się stało, bo możemy zobaczyć, jak dawniej reklamowano obiekt westchnień młodzieży.

Wiadomo, że spoty sprzed lat są specyficzne. W tym przypadku nie jest inaczej. Ma się wrażenie, że ogląda się popis prawdziwych samochodów, a nie — mimo wszystko — zabawek.

To musiało działać na wyobraźnię. Monster trucki i wyścigówki sunęły po trawie, nie straszny był im piach i inne przeszkody. Pod koniec lat 80. taki gadżet był pewnie marzeniem niejednej osoby.

Zdalnie sterowane samochodziki dalej można kupić i na pewno mają swoich fanów, ale dziś raczej nie robią już takiego wrażenia. Większą popularność i większe możliwości dają choćby drony.

Do pewnej degradacji zdalnie sterowanych pojazdów doprowadziła też technologia. Ciekawym projektem jest np. Mario Kart Live: Home Circuit. To specjalna wersja gry Mario Kart, w której korzystamy z konsoli do sterowania miniaturowymi, fizycznymi gokartami w domu. A nasz salon czy przedpokój zamienia się w tor z rywalizującymi na nim postaciami ze świata Mario.

Trzeba przyznać, że wiele się zmieniło w temacie zdalnie sterowanych pojazdów, co dobrze pokazuje reklama z 1987 roku i zestaw Mario Kart Live.