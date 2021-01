Bateria do samochodów elektrycznych, która ładuje się w 5 minut

Pojazdy elektryczne stanowią istotną część działań mających na celu walkę z kryzysem klimatycznym, ale wyczerpywanie się baterii w trakcie podróży jest problemem dla kierowców.

StoreDot zademonstrowała już wcześniej swoją technologię "ekstremalnie szybkiego ładowania" baterii w telefonach, dronach i skuterach, a teraz wyprodukowała 1000 baterii w celu zaprezentowania swojej technologii producentom samochodów i innym firmom.

Daimler, BP, Samsung i TDK zainwestowały w StoreDot, który do tej pory zebrał 130 milionów dolarów i w 2020 roku został ogłoszony pionierem Bloomberg New Energy Finance Pioneer.

200 mil na jednym ładowaniu

Baterie StoreDot można w pełni naładować w ciągu pięciu minut, ale wymagałoby to zastosowania ładowarek o znacznie większej mocy niż obecnie. Korzystając z dostępnej infrastruktury ładowania, StoreDot dąży do tego, aby w 2025 roku ładować w ciągu 5 minut akumulatory na tyle, żeby starczyło to na 200 mil (ok. 322 km jazdy).

– Barierą numer jeden na drodze do przyjęcia pojazdów elektrycznych nie jest już koszt, to niepokój o zasięg. Albo boisz się, że utkniesz na autostradzie, albo będziesz musiał siedzieć w stacji ładowania przez dwie godziny. Ale jeśli doświadczenie kierowcy jest dokładnie tak samo jak tankowanie, to cały ten niepokój znika – powiedział Doron Myersdorf, szef StoreDot.

Bateria StoreDot zastępuje grafit nanocząsteczkami półprzewodnikowymi, do których jony mogą szybciej i łatwiej przechodzić. Te nanocząsteczki są obecnie oparte na germanie, który jest rozpuszczalny w wodzie i łatwiejszy w obsłudze podczas produkcji. Ale StoreDot planuje wykorzystać krzem, który jest znacznie tańszy. Prototypy tej wersji mają być gotowe jeszcze w tym roku.