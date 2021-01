Wygląda jak telefon z klapką, ale ma inną funkcję. Samsung zaskakuje nostalgicznym gadżetem

Telefony z klapką dalej się pojawiają, ale głównie w wersji "dla seniora" - czyli mocno ograniczonej technologicznie. Wyjąwszy futurystyczne konstrukcje ze składanymi ekranami pokroju Samsunga Galaxy Z Flip czy Motoroli razr, producenci odeszli od tego typu konstrukcji. Swoich sił próbuje jeszcze LG, ale to wciąż nisza.

Mimo wszystko pewna sympatia do dawnych telefonów jest odczuwalna. Samsung próbuje to wykorzystać. I ma naprawdę niezły pomysł. Swoje słuchawki Galaxy Buds — które niedawno doczekały się zapowiedzi kolejnej wersji — chowa w etui, które wyglądem nawiązuje do dawnego telefonu z klapką.

Pudełko ładujące Galaxy Buds Pro przypomina komórkę Anycall T100 czy Anycall E700. Można mieć nostalgiczny gadżet, który nie tylko sympatycznie się prezentuje, ale ma też współczesne praktyczne zastosowanie. Takie pomysły są bardzo w porządku.

Na razie jednak etui dostępne jest wyłącznie na koreańskim rynku, gdzie swego czasu telefony z klapką cieszyły się sporą popularnością. To właśnie w Korei Południowej wyszedł wspomniany wcześniej telefon LG, nie opuszczając tym samym azjatyckiego rynku.

Trochę szkoda, bo etui do słuchawek bezprzewodowych bardzo często wyglądają tak samo. Tu mielibyśmy przyjemne odejście od normy.