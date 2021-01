Przyczepione na grzyby. Rewolucyjne rzepy, które pozwolą robotom chodzić po ścianach

Najnowszy wynalazek naukowców z Uniwersytetu Wageningen w Holandii został opisany na łamach "Biointerphases". Eksperci opracowali zapięcie z mikroskopijnym wzorem na jednej powierzchni, który łączy się z elementami na drugiej powierzchni.

Rewolucyjne zapięcie z grzybkami

Obecnie dostępne zapięcia są wykonane z twardszych i sztywniejszych materiałów. To sprawia, że ich zapinaniu i rozpinaniu towarzyszy głośny dźwięk. Dodatkowo ich zbyt energiczne rozłączanie może doprowadzić do uszkodzenia delikatnych tworzyw, do których są przymocowane.

W badaniu eksperci wykorzystali druk 3D i specjalne narzędzie do formowania. Pozwoliło to na stworzenie miękkich powierzchni ze wzorem przypominającym niewielkie grzybki.

Rzep o wielu zastosowaniach

— Chcieliśmy udowodnić, że jeśli zdecydujesz się na te mniej sztywne elementy, można ich używać do mocowania i odłączania miękkich i delikatnych powierzchni, takich jak tkaniny, bez uszkodzeń. Mogą mieć wiele zastosowań, np. w pieluchach lub cichych zapięciach do celów wojskowych — powiedział jeden z autorów badania Preeti Sharma.

Projekt może przynieść wiele korzyści w zakresie miękkiej robotyki. Jej celem jest m.in. tworzenie robotów, które przypominają żywe zwierzęta – ośmiornice, gąsienice i robaki. W ich przypadku zastosowanie mocniejszych i jednocześnie miękki rzepów pozwoliłoby zwiększyć mobilność tych urządzeń. Roboty mogłyby chodzić po ścianach i sufitach bez ich niszczenia. Mogłyby również wspierać pracę w rolnictwie, ponieważ poprawiłaby się jakość chwytaków robotów przemysłowych.