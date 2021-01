Telewizory 32 cale - czy warto i jaki wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Chociaż w wielu salonach królują telewizory 50-, 60- a nawet 70-calowe, to wciąż nie brakuje zwolenników mniejszych ekranów. Mniejsze telewizory sprawdzą się w wielu sytuacjach i pomieszczeniach, gdzie duży rozmiar będzie przeszkodą. Poniżej podpowiemy, kiedy warto zainwestować w telewizor 32-cale oraz na co zwrócić uwagę przed zakupem.

Telewizory 32 cale — czy warto?

Telewizory 32 cale — czy warto? Odpowiedź, jak zwykle w takich przypadkach będzie brzmieć "to zależy". Mniejsze telewizory to często rozwiązanie do kuchni lub pokoju dziecięcego, ale sprawdza się również np. na działce lub w domku letniskowym. Wiele osób decyduje się również na zakup telewizora 32-cale do komputera.

W zależności od tego, do czego potrzebujemy małego telewizora, to inne parametry techniczne będą dla nas ważne. Na przykład, jeśli telewizor ma służyć, jako monitor to ważne będzie by miał niski czas reakcji, co przyda się w grach oraz częstotliwość odświeżania na poziomie co najmniej 100 HZ. Rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż Full HD (1920 x 1080), ale telewizor 4K będzie zapewniał doskonałą jakość szczegółów nawet przy niewielkiej odległości od ekranu.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Telewizory 32 cale — co warto wiedzieć?

Wspomnieliśmy już, że w zależności od przeznaczenia małego telewizora, warto zwrócić uwagę na inne parametry. O ile wybór telewizora, który ma posłużyć, jako monitor jest dość proste, to na rynku mamy jednak o wiele większą różnorodność. Są jednak parametry, które warto wziąć pod uwagę przed zakupem telewizora 32-cale.

Optymalna rozdzielczość

W przypadku dużych telewizorów mówi się, że im większa rozdzielczość, tym lepiej. Obecnie nie ma co schodzić poniżej standardu 4K, jeśli planujemy wymienić telewizor na nowy. Jednak w przypadku telewizorów 32-calowych, w zupełności wystarczy Full HD (1920 x 1080). Przy niedużym rozmiarze ekranu, już taka rozdzielczość zapewni dobrą jakość obrazu i sprawdzi się w przypadku telewizji kablowej, satelitarnej czy streamingu.

Matryca VA czy IPS?

W przypadku takich telewizorów mamy do wyboru dwa rodzaje matryc, ale żadna z nich nie jest lepsza, ani gorsza. Każda charakteryzuje się nieco innymi cechami, więc wybór powinien ostatecznie należeć do kupującego.

Matryca VA - zapewnia głęboką czerń oraz wysoki kontrast i ma niski czas reakcji; największą wadą jest blaknięcie kolorów wraz z kątem patzenia

- zapewnia głęboką czerń oraz wysoki kontrast i ma niski czas reakcji; największą wadą jest blaknięcie kolorów wraz z kątem patzenia Matryca IPS - to przede wszystkim piękne, intensywne kolory i wysoki kąt widzenia; tańsze modele niestety mogą charakteryzować się słabszym kontrastem, ale największą wadą, zwłaszcza jeśli kupujemy telewizor, jako monitor do komputera jest długi czas reakcji matryc IPS.

Dodatkowe funkcje

Większość telewizorów 32-calowych charakteryzuje się podstawową funkcjonalnością. Kupujący mogą liczyć na obecność gniazd HDMI i USB, dzięki czemu możliwe jest łatwe podłączenie konsoli, dekodera czy odtwarzacza Blu-ray. Port USB przyda się, jeśli chcemy podłączyć zewnętrzny dysk czy pen drive z muzyką, filmami lub zdjęciami.

Coraz częściej w sklepach pojawiają się małe telewizory z funkcjami SmartTV oraz dostępem do internetu czy WiFi. To zdecydowanie zwiększy możliwości naszego telewizora i zapewni dostęp do szeregu dodatkowych funkcji i aplikacji, jak chociażby ułatwi oglądanie programów z Netfliksa.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na kwestie oszczędzania energii. Chociaż telewizory 32-cale nie będą zużywać dużo energii, to nie warto inwestować w urządzenie w klasie energetycznej poniżej A+. Szukacie więcej informacji na temat telewizorów? Zajrzyjcie do naszych innych poradników: