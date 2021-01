Hulajnogi elektryczne Bird z nowym systemem. Koniec dewastacji urządzeń

Firma Bird postanowiła wdrożyć do swoich hulajnóg elektrycznych nowy system, dzięki któremu fani urządzeń na wynajem poczują się bezpieczniej podczas ich użytkowania. Autorzy rewolucyjnego pomysłu podkreślają, że zyskujące popularność hulajnogi stają się coraz większym obiektem nadużyć ze strony wynajmujących. Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do zwalczenia tego problemu.

Specjalny system pozwoli na wyeliminowanie wielu nagannych zachowań. Wykryje on m.in. użytkowników, którzy demolują urządzenia, jak również osoby, który swoją jazdą zagrażają innym uczestnikom ruchu drogowego.

Nowe rozwiązanie zostanie oparte na kilku sensorach, takich jak akcelerometr wykrywający pozycję hulajnogi, a także czujnikach zużycia hamulców czy opon. Zgromadzone dane będą przesyłane do centrali firmy, która błyskawicznie zareaguje w celu naprawy pojazdu, a także wyśle informację do użytkownika, który nie stosuje się do regulaminu.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że osoby odpowiedzialne za szkody muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nie zdalnej blokady. W skrajnych przypadkach otrzymają również zakaz korzystania z usług Bird.

Niewykluczone, że jeżeli nowy system przyniesie oczekiwane rezultaty, wkrótce sięgną po niego inni operatorzy.

