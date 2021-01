Samsung zapowiada pilota, którego będzie można naładować energią słoneczną

Żarty na bok, bo pomysł jest po pierwsze bardzo wygodny, a po drugie — ekologiczny. Nowy pilot Samsunga eliminuje konieczność używania baterii AAA. Obecnie do obsługi urządzeń wykorzystuje się nawet ok. 99 milionów, co generuje mnóstwo elektrośmieci.

Na tym nie koniec proekologicznych rozwiązań. Do jego produkcji wykorzystano przetworzone plastikowe butelki, a 24 proc. materiałów pochodzi z recyklingu.

Samsung nie zdradził, ile potrwa ładowanie. Panel słoneczny znajdzie się z tyłu obudowy, więc design pilota drastycznie się nie zmieni.

Nawet jeśli ładowanie energią słoneczną będzie tylko dodatkiem — pilot zostanie wyposażony w port USB — to i tak może się przydać. Bardzo często stoliki czy parapety skąpane są w słońcu, więc wystarczy sprzęt, by choć trochę podładować akumulator. Proste, ekologiczne i oszczędne, bo odpadnie konieczność kupowania baterii.

Samsung zapowiada, że już w tym roku piloty zasilane energią słoneczną dodawane będą "do dużej części telewizorów NEO QLED i Lifestyle".