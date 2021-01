Xiaomi Mi Watch w końcu w Polsce. Będzie dzień, w którym kupicie go dużo taniej

Mi Watch wspiera 117 profesjonalnych trybów sportowych, np. bieganie i bieganie na bieżni, trening jogi, wspinaczkę, jazdę na rowerze, trening na orbitreku oraz pływanie, informując użytkownika na bieżąco o jego wynikach. Dzięki wbudowanemu GPS smartwatch może śledzić i dostarczać dokładne informacje o treningu, które dostępne są w aplikacji Xiaomi Wear. Zegarek jest wodoszczelny do 5ATM (50 m), więc nie trzeba zdejmować go do kąpieli lub podczas treningu pływackiego.