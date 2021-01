Wrocław. Nagi mężczyzna pod fabryką LG Chem żegna się z pracą

Hale produkcyjne LG Chem znajdują się w Biskupicach Podgórnych na południe od Wrocławia. W 2019 roku w zakładzie pracowało już około 2000 osób. Firma jednak rozwija swoje działy i do 2022 roku planuje zatrudniać już 6 tysięcy pracowników. Przy tak dużej liczbie ludzi nie trudno o dziwne sytuacje.

I tak było w środę. Po sieci krążą zdjęcia i filmiki przedstawiające nagiego mężczyznę pokazującego środkowy palec w kierunku hal LG Chem. Podobno w ten sposób miał rozstać się z pracą. Na początku pojawiły się teorię, że był to jeden z Koreańczyków pracujących w firmie. Jednakże przedstawiciele LG Chem zaprzeczyli tym informacjom. W Korei zdarzają się tego typu sytuacje, gdy pracownicy chcą zbyt sfrustrowani ciężką pracą, brakiem snu i samotnością.

"Byliśmy zaskoczeni. On był nagi, podczas takiej zimnej pogody. Okryliśmy go, musieliśmy zawołać karetkę, medycy go zbadali. To pracownik firmy outsourcingowej, obywatel Ukrainy, prawdopodobnie wypił alkohol i dlatego pojawił się w takim stanie" - mówi dla Gazety Wrocławskiej jeden z menedżerów spółki LG Energy Solution. W momencie incydentu nie był już pracownikiem LG Chem.