Pierwsza na świecie domowa bateria wodorowa. Stworzyła ją australijska firma

Bateria Lavo, którą firma nazwała Green Energy Storage System, jest urządzeniem do elektrolizy, które może wytwarzać wodór z wody, magazynować go, a następnie zamieniać w energię elektryczną za pomocą ogniwa paliwowego, podobnie jak w przypadku pojazdów napędzanych wodorem.

System Lavo magazynuje ok. 40 kilowatogodzin energii, trzy razy więcej niż Tesla Powerwall 2 i wystarczająco dużo, aby zasilić przeciętny dom przez dwa dni. Jak wyjaśnia portal "New Atlas", magazyn, kiedy ta energia jest potrzebna, wykorzystuje ogniwo paliwowe, aby dostarczyć ją do domu, dodając niewielki litowy akumulator buforowy o pojemności 5 kWh.

Zalety i wady

Jakie są zalety systemu Lavo w porównaniu do tradycyjnych baterii litowo-jonowych? Według Lavo kluczowe elementy magazynu powinny wytrzymać znacznie dłużej niż system baterii – do 30 lat zamiast. Zastosowania tego systemu wyklucza również użycie toksycznych chemikaliów, które trzeba by było potem usuwać, a sam system jest bardziej kompaktowy.

Jakie są wady systemu Lavo w porównaniu do tradycyjnych baterii litowo-jonowych? To kwestie bezpieczeństwa, bo jak wiadomo, wodór jest ekstremalnie łatwopalny. Jednak Lavo twierdzi, że nawet jeśli doszłoby do wycieku wodoru, to rozproszy się on tak szybko, że szansa na pożar lub eksplozję jest niewielka, a wodór "z natury nie jest bardziej niebezpieczny niż benzyna czy gaz".

Do tego dochodzi jeszcze wydajność. Akumulatory przechowują i uwalniają energię przy minimalnych stratach, natomiast w przypadku systemu Lavo strata łącznie może być nawet 50 proc.