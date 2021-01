Statek "Coey Viking" przekazany armatorowi. Zakończono budowę w polskiej stoczni

Gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. zakończyła budowę pierwszego z dwóch wielozadaniowych statków specjalistycznych klasy PSV (platform supply vessel), które zostały zakontraktowane przez brytyjską firmę Borealis Maritime. "Coey Viking" będzie eksploatowany pod zarządem technicznym firmy armatorskiej Viking Supply Ships AB ze Szwecji.

Przekazanie statku nastąpiło 18 stycznia 2020 roku. Po mobilizacji (adaptacji — przystosowaniu do konkretnego zadania) wejdzie on do regularnej eksploatacji w norweskim sektorze Morza Północnego.

Coey Viking przeznaczony jest do obsługi morskiego przemysłu wydobywczego. Statek spełnia najwyższe normy związane z ochroną środowiska. Jest zasilany ciekłym gazem ziemnym LNG lub lekkim olejem okrętowym – MGO w układzie napędowym gazowo-elektrycznym. Dodatkowo posiada on układ zasilania bateryjnego, co sytuuje go na bardzo wysokiej pozycji w gronie najnowocześniejszych jednostek z elektrycznym napędem hybrydowym.

Statek wyposażony jest w baterie akumulatorów, dzięki którym znacząco ogranicza zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Wielozadaniowy statek Coey Viking

Statek będzie przygotowywany do współpracy z obiektami przemysłowymi zbudowanymi w strefie przybrzeżnej, dostarczając do nich zapasy, części zamienne oraz elementy budowlane. "Coey Viking" został wyposażony w system dynamicznego pozycjonowania DP2, który pozwala utrzymać pozycję statku przy wietrze o prędkości przekraczającej 35 węzłów i wysokości fali dochodzącej do 4 metrów.

Jednostka będzie także wykorzystywana podczas akcji ratowniczych. Zainstalowano na niej systemy do zwalczania pożarów obiektów obcych, klasyfikowane jako Fi-Fi-II („Fire-Fighting). Statek został wyposażony także w systemy potrzebne do zwalczania rozlewów olejowych, certyfikowane według norweskich przepisów NOFO.

Statek zbudowano według zmodernizowanego projektu Wärtsilä VS 4411 DF, pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego DNV-GL. Jednostkę charakteryzuje duży pokład roboczy ciągnący się od rufy do śródokręcia o powierzchni ponad 980 m². Statek ma wyporność 2 629 ton, długość 69,3 m oraz szerokość 15,5 m.