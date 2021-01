Wykorzystaj technologię i zaprojektuj wnętrza marzeń

Postaw na wyjątkowy design i wyraź siebie

Dom jest miejscem wyjątkowym. To w nim spędzamy niezapomniane chwile, relaksujemy się, ale też pracujemy. Powinien więc być nie tylko funkcjonalny, lecz także niepowtarzalny i odzwierciedlający nasz unikalny styl. W projektowaniu wnętrz z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Wykorzystaj je i zaprojektuj swój własny dom, aby czuć się w nim komfortowo.

Jeszcze kilka lat temu technologia stawiała przede wszystkim na funkcjonalność. Dziś to również unikalny design, zarówno jeśli chodzi o urządzenia mobilne, jak i sprzęty AGD i RTV. Chcemy i lubimy otaczać się przedmiotami, które wyrażają nasz charakter i pasują do nas. Mając taką możliwość, urządzając dom, możemy nie tylko kreować swój styl, ale również zmieniać go i dopasowywać do naszego samopoczucia. Interaktywne urządzenia i możliwość korzystania z wielu trybów pozwalają nam cieszyć się stonowana muzyką podczas chwil relaksu lub podziwiać ulubioną impresjonistyczną kolekcję we własnym salonie. Producenci zadbali o to, aby sprzęty codziennego użytku nie tylko komponowały się z wnętrzem, ale wręcz stanowiły jego dopełnienie.

Zainspiruj się technologią

Dziś mamy możliwość tworzenia wnętrz, o których jeszcze do niedawna tylko marzyliśmy. Nie musimy angażować w ten proces projektantów i architektów. Nawet najmniejsza kuchnia może stać się centrum naszego kulinarnego wszechświata, jeśli projektując dom, zainspirujemy się technologią. Nie wiesz, co jest obecnie w modzie? Podpowiadamy.

Warto postawić na minimalizm, a w aranżacji wnętrz wykorzystać urządzenia, które łączą w sobie kilka funkcji, a przy tym są niezwykle designerskie. W ten sposób nawet w małych pomieszczeniach zyskamy tak cenną przestrzeń, a naszych znajomych zaskoczy nasz unikalny styl. Piekarnik, w którym mamy możliwość przygotowania kilku dań jednocześnie to idealne centrum dowodzenia w kuchni. Podobnie pralka z funkcją suszenia, której praca nie zakłóci nocnej ciszy i snu najmłodszych domowników.

Pamiętacie problemy z wkomponowaniem telewizora i dużych głośników? Dziś możemy o tym zapomnieć, ponieważ interaktywne i multifunkcjonalne urządzenia są nie tylko centrum domowej rozrywki, ale ich unikalny kształt i możliwości sprawiają, że to do nich aranżujemy pozostałą przestrzeń.

Niektóre modele telewizorów QLED i The Frame niwelują też problem ukrywania kabli w podłodze czy

szukania w sklepach odpowiednich szafek i stojaków. Lubisz sztukę, ale nie możesz sobie pozwolić na duże reprodukcje powieszone na ścianach? Wykorzystaj Tryb Sztuka dostępny w telewizorach The Frame i ciesz się obrazami w niezwykłej jakości, pijąc popołudniową kawę.

Technologia w służbie sztuki pomoże Ci zaprojektować swój własny, wymarzony dom, w którego wnętrzu poczujesz się nie tylko bezpiecznie, ale również wyjątkowo.

