Telewizory smart- czy warto?

Czym jest telewizor Smart TV i czym różni się od zwykłego telewizora?

Telewizory smart zdominowały dzisiejszy rynek. Od zwykłych telewizorów różnią się przede wszystkim tym, że są podpięte do sieci internetowej, dzięki czemu korzystają w pełni z jej zasobów. Telewizor smart umożliwia dostęp do przeglądarki internetowej czy serwisów z filmami i serialami, dzięki czemu funkcjonalność takiego telewizora jest na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku zwykłego telewizora. Telewizor smart posiada własny system, a także aplikacje, które rozszerzają funkcjonalność sprzętu.

Jakie zalety posiada telewizor Smart TV?

Telewizor smart daje nam niemal nieograniczone możliwości rozrywki. Często stanowi prawdziwe centrum multimedialne. Za jego pośrednictwem możesz oglądać filmy, słuchać muzyki, grać w gry, a nawet surfować w sieci. Zaletą jest dostęp do serwisów z filmami. Nie jesteś zależny od nadawanych w telewizji programów, bo w każdej chwili możesz włączyć dowolny film i cieszyć się wolnym wieczorem. Nie każdy wie, że telewizory smart są pewną namiastką konsoli do gier. Większość posiada wbudowane aplikacje z grami, jest możliwość także instalacji innych. Choć telewizor, również ten smart, służy nam przede wszystkim do oglądania filmów i słuchania muzyki, za jego pośrednictwem z powodzeniem sprawdzisz konto pocztowe czy Facebooka.

Pracując na etacie, a później zajmując się domem, często jest tak, że dopiero wieczorem mamy czas, by spokojnie usiąść i obejrzeć ulubiony serial. Nawet, jeśli w ciągu dnia serial ten nadawany jest w telewizji o takiej godzinie, że nie masz możliwości jego obejrzenia, nic straconego. Zawsze możesz skorzystać z jednej z aplikacji smart TV i obejrzeć dowolny odcinek ulubionej produkcji. Możesz nawet urządzić prawdziwy maraton, oglądając cały sezon odcinek za odcinkiem. Nie jesteś zupełnie zależny od tego, co aktualnie jest nadawane, a to naprawdę spora wygoda i ogromna funkcjonalność.

Jakie są rodzaje systemów operacyjnych w telewizorach Smart TV?

Każdy telewizor smart posiada wbudowany system, na którym oparte jest działanie sprzętu. Wyróżnia się cztery rodzaje takich systemów. Najpopularniejszy jest Android TV. Z tego systemu korzystają marki takie, jak Sony, Philips, Manta czy Sharp. System ten znamy ze smartfonów, poruszanie się więc po interfejsie będzie dla nas najbardziej intuicyjne. Równie popularny jest system Tizen Smart Hub. Jest stosowany w telewizorach marki Samsung. Tym, co jest największą zaletą tego systemu jest bardzo łatwe parowanie telewizora z innymi urządzeniami mobilnymi marki Samsung.

Telewizory Smart TV LG wyposażone są w system webOS. W komplecie znajduje się pilot Magic Remote z joystickiem, dzięki któremu nawigacja po interfejsie jest łatwa i przyjemna. Ostatnim rodzajem systemu smart telewizorów jest My Home Screen, stosowany w telewizorach marki Panasonic. Bardzo charakterystyczny jest jego ekran startowy- ma formę karuzeli z najważniejszymi aplikacjami.

Jakie są aplikacje na telewizory Smart TV?

Najpopularniejsze są oczywiście aplikacje z dostępem do filmów i seriali, np. Netflix, Ipla czy Youtube. Za pośrednictwem tych aplikacji, zyskujesz dostęp do tysięcy produkcji, które możesz oglądać w każdej chwili, gdy tylko masz trochę wolnego czasu. Oprócz aplikacji typowo filmowych, na uwagę zasługują także aplikacje z wiadomościami, prognozami pogody czy grami. Każdy smart TV posiada wbudowane aplikacje, daje jednak także możliwość rozbudowania sprzętu o kolejne, dostosowane do własnych potrzeb.

Ile kosztują telewizory Smart TV?

Obecnie telewizory smart TV są już właściwie standardem i kosztują niemal tyle samo, co telewizory bez tej funkcji. Telewizory o najmniejszej przekątnej można kupić za kwotę nawet poniżej 1000zł, największe i najbardziej zaawansowane modele mogą kosztować nawet powyżej 10 000zł. Rozbieżność cenowa jest więc ogromna, a zależy od funkcji, parametrów, a przede wszystkim od przekątnej ekranu. Ogólnie jednak mówiąc, cena smart TV nie jest już zaporowa i każdy może sobie pozwolić na taki sprzęt we własnym domu.

Czy warto kupić telewizor Smart TV?

Oczywiście! Każdy, kto posiada w domu telewizor, z pewnością będzie o wiele bardziej zadowolony, posiadając telewizor smart. Przede wszystkim, taki sprzęt daje o wiele więcej możliwości. Nie musisz już zwracać uwagi na to, co aktualnie puszczane jest w telewizji, bo jednym przyciskiem na pilocie wywołasz dowolny film, jaki masz akurat ochotę obejrzeć. Dostęp do sieci sprawi, że telewizor stanie się domowym centrum rozrywki, pozwalając na przyjemne spędzanie czasu z całą rodziną czy przyjaciółmi. Niewątpliwie, smart TV to dobra inwestycja, która szybko przynosi pełne zadowolenie. Sprawdź ofertę smart TV w sklepie Neonet.

