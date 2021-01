2021 rokiem 8K? Zwiększyły się wymagania dla telewizorów. Kupujący tylko skorzystają

Technologia TCL 8K pozwala na podniesienie jakości zdjęć i filmów HD, FHD oraz 4K do rozdzielczości 8K. W przypadku treści innych niż 8K, technologia TCL AI 8K Upscaling w serii X91 może automatycznie optymalizować każdy piksel do formatu 8K, dając efekt bardzo zbliżony do treści nagranych w rozdzielczości oryginalnej 8K. Technologia upscalingu TCL 8K pozwala również na uzyskanie bardziej szczegółowych i naturalnie wyglądających filmów i zdjęć, ponieważ zwiększa ona dokładność nie tylko jednego elementu, ale całej gamy funkcji – w tym takich jak: wyrazistość, kompensacja kolorów, kompensacja szczegółów i kompensacja częstotliwości.