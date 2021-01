Xiaomi Mi Band 6 może otrzymać szereg nowych funkcji

Jeśli wierzyć plotkom, które pojawiły się w sieci, to nowa opaska Xiaomi Mi Band 6 może otrzymać nową, ważną funkcję i szereg mniejszych usprawnień. Niestety jeśli by się to potwierdziło, to cena urządzenia może pójść znacząco w górę.