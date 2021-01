Hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej, ale wolno. Rząd szykuje zmiany

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy regulujący status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego — informuje RMF FM.

Najważniejsze przepisy dotyczą jazdy po ścieżkach rowerowych. Ta będzie dozwolona, ale pojazd nie będzie mógł przekraczać 20 km/h.

Jeszcze wolniej hulajnoga będzie jeździć po chodniku. Wjedzie na niego w określonych sytuacjach — gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Co jednak ważne, prędkość ma być "zbliżona do prędkości pieszego", a sterujący pojazdem musi ustępować pierwszeństwa poruszającym się na nogach.

Z kolei poruszanie się po jezdni będzie dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy prędkość dopuszczalna nie przekracza 30 km/h. Nowe przepisy wyeliminują więc elektryczne hulajnogi z tras, po których samochody poruszają się szybko.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Osoby poniżej 10 roku życia nie będą mogły poruszać się elektryczną hulajnogą, nawet będąc pod opieką dorosłego.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.