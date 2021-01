Garmin Lily: smartwatch jak biżuteria, który ma podbić serca kobiet

Owszem, takie modele jak Apple Watch są raczej dla każdego. Ale jeśli spojrzymy choćby na chwalony przez nas Huawei GT 2 Watch Pro, to zobaczymy zegarek, który rzeczywiście pasuje do marynarki, ale niekoniecznie do sukni.

Za to Garmin Lily na pierwszy rzut oka w ogóle nie kojarzy się z inteligentnym zegarkiem.

Lily to pierwszy tego rodzaju smartwatch – zaawansowane technologicznie rozwiązania monitorowania kondycji i zdrowia zostały zastosowane w produkcie o eleganckim, kobiecym designie. Marka Garmin stara się odpowiadać na potrzeby klientek, oferując produkty dopasowane do ich potrzeb – w tym przypadku jest to mały, modny smartwatch zaprojektowany z myślą o nowoczesnych, aktywnych kobietach Susan Lyman, wiceprezes Garmin do spraw marketingu.

Oprócz wyglądu, zegarek ma też funkcje, które przygotowane zostały z myślą o kobietach. Mowa tu o opcji monitorowania cyklu miesiączkowego oraz ciąży – pomagają rejestrować objawy wraz z pozostałymi danymi zdrowia w aplikacji Garmin Connect.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Rzecz jasna smartwatch ma też standardowe funkcje, takie mierzenie aktywnościu, snu czy odbieranie i kontrolowanie powiadomieniami oraz połączeniami.

Według zapewnień producenta bateria ma wytrzymać do 5 dni. Trochę mało, biorąc pod uwagę fakt, że aktywuje się podczas korzystania z funkcji smartwatcha i znika, gdy nie jest używany. Np. zegarek od Realme pozwala na nieprzerwaną pracę nawet przez 15 dni bez ładowania.

A kosztuje dużo, dużo mniej. Ceny zegarka Garmina wynoszą 200–250 euro. Ale trzeba uczciwie przyznać, że w tym przypadku płaci się nie tylko za funkcję, ale też sam design. Każdy z sześciu wariantów kolorystycznych Lily ma swój własny, tekstualny wzór tarczy, "uzupełniony wyrafinowanymi detalami".