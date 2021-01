TCL RAY-DANZ - soundbar z Dolby Atmos na każdą kieszeń (test)

TCL RAY-DANZ TS9030 – czym się wyróżnia ten soundbar?

TCL RAY-DANZ TS9030 jest zestawem zapewniającym dźwięk 3.1, złożonym z listwy głośnikowej oraz subwoofera, czyli głośnika niskotonowego. Zestaw ma łączną moc 540 W i obsługuje formaty obiektowe (prościej mówiąc: audio w 3D), jakimi są Dolby Atmos oraz DTS:X. Sprzęt jest zgodny z HDMI ARC, co sprawia, że mając kilka sprzętów (np. konsol) podłączonych do telewizora — wystarczy jeden kabel HDMI, aby zapewnić im wszystkim dźwięk z soundbara.

Soundbar nie posiada dedykowanych głośników wysokościowych, ale w zamian za to oferuje dość nietypowy kształt. Zestaw głośników znajduje się w środku, a na bokach konstrukcji znajdują się specjalne wysklepienia (w kształcie łuku), dzięki którym odbija się dźwięk.

Inżynierowie TCL byli w stanie w ten sposób stworzyć poczucie szerszej "sceny dźwiękowej" niż wskazywałyby na to gabaryty.

Wydajność

TCL Ray-Danz stara się stworzyć wrażenie szerokiej sceny dźwiękowej. Głośniki skierowane ku bokowi odbijają dźwięk na wyprofilowane boki obudowy, tak aby potem zapewnić jak najwięcej przestrzeni. Efekt jest całkiem dobry, szczególnie w tej półce cenowej. Trzeci, centralny głośnik odpowiada za dialogi — i są one bardzo klarowne. Uważam, że wydajność centralnego kanału jest w całym zestawie najlepsza.

Całość nie jest tak potężna jak soundbary z dedykowanymi głośnikami wysokościowymi kosztujące 1000 zł więcej, ale jakość dźwięku jest bez zarzutu, a w swojej klasie jest wręcz świetna. Nie powinno być problemu z wypełnieniem dźwiękiem 10–15 m² pomieszczenia, choć raczej trzeba będzie używać głośniejszych ustawień.

Emulacja efektu Dolby Atmos, tworzącego iluzję wysokości poszczególnych obiektów wydających dźwięki na ekranie jest także jak najbardziej w porządku. Wirtualny kanał wysokościowy jest w stanie zapewnić poczucie tego, że dźwięki "poruszają się" na tej płaszczyźnie.

Dołączony do zestawu bezprzewodowy subwoofer jest bezprzewodowy tylko w nazwie (chociaż to standard w tego typu produktach). Bezprzewodowo łączy się z soundbarem, ale trzeba go podłączyć nadal kablem zasilającym. Jego pasmo przenoszenia jest dobre i nie było takich sytuacji, gdy wskakiwał w filmie czy grze bas, a głośnik niskotonowy się nie uaktywniał.

Nie jest to bardzo potężny subwoofer, ale sam fakt, że nie ma problemu z wyłapywaniem niskich tonów i odgrywa je zawsze jak należy jest godny podziwu w tym przedziale cenowym.

Wygląd, pilot, funkcjonalność

TCL Ray-Danz ma ciekawe wzornictwo, które wygląda bardzo modernistycznie. Za plus należy uznać system maskowania kabli z tyłu.

Sprzęt ma 105 cm szerokości i będzie dobrze wyglądał przede wszystkim przy 55'' lub 65'' telewizorze. Przy jego 5,8 cm wysokości powinien dobrze wkomponować się do każdego odbiornika i nie zakrywać dołu ekranu.

Pilot zasilają dwie baterie AAA i dysponuje dużą liczbą opcji. Sam osobiście preferuje większy minimalizm, ale nie zamierzam krytykować go za wysoką funkcjonalność. Małym minusem sprzętu jest względnie długi czas wybudzania po uśpieniu.

Jeśli chodzi o podłączenie, polecam korzystać z HDMI ARC, które jest obecnie standardem. O co w tym chodzi? ARC pozwala na podłączenie jednego kabla HDMI bezpośrednio z belki grającej do telewizora i potem każdy podłączony sprzęt (np. konsole, dekodery, przystawki TV itp.) będzie czerpał dźwięk z soundbara podłączonego pod gniazdo HDMI ARC w telewizorze.

Werdykt, opłacalność

Jak na sprzęt kosztujący około 1400 zł, TCL Ray-Danz jest świetną pozycją dla kogoś, kto chciałby sprzętu z Dolby Atmos — szczególnie świetnie sprawdzającego się w filmach i grach.

Przede wszystkim Ray-Danz oferuje dobrą wydajność w zawrotnie niskiej cenie, z naprawdę rozsądnymi kompromisami i brakiem jakichś rażących słabości.

Dźwięk jest pełny, dialogi bardzo klarowne, a i efekty wysokościowe zauważalne. Bas nie jest co prawda grzmiący, ale subwoofer robi swoje i ma niezłe czasmo przenoszenia. Największym minusem to czas wybudzania sprzętu, ale jeśli raczej przesiadujecie dłużej i bez przerw przed telewizorem — nie powinien to być problem.

TCL Ray-Danz pokazuje, że można zrobić naprawdę niezłą belkę grającą w przedziale cenowym o niemal 1000 zł niższym niż konkurencja z podobną funkcjonalnością. Dobry dźwięk jest niemniej ważny w kreowaniu kinowych doznań co obraz, więc może przy swojej przystępności cenowej zachęci więcej osób do tego, by nie utknęły wyłącznie ze skromnymi głośnikami w telewizorze.

Źródło: Gadżetomania