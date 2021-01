Smart gniazdko - jakie wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Co to jest smart gniazdko?

Smart gniazdko, a właściwie Smart Plug, czyli inteligentne gniazdko to nakładka, która pasuje do każdego gniazdka 220V. Najczęściej wyglądaj niewielki prostopadłościan, który wpinamy do tradycyjnego gniazdka, by uzyskać dodatkowe funkcje.

Najprościej możemy je określić mianem zdalnie sterowanego włącznika sprzętów elektrycznych. Gniazdko działa od razu po włączeniu do kontaktu i może łączyć się zarówno z aplikacją w smartfonie, jak i centralką inteligentnego domu.

Po podłączeniu dowolnego urządzenia elektrycznego do inteligentnego gniazdka będziemy mogli kontrolować ilość dostarczanej energii. Oznacza to, że możemy "zdalnie" odłączyć lub włączyć prąd, dzięki czemu łatwiej jest kontrolować ilość zużywanej energii.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Dodatkową zaletą jest to, że inteligentne gniazdko może od razu informować np. o wybiciu korków, dzięki czemu możemy podjąć odpowiednie działanie, nawet będąc poza domem. Co więcej, nie trzeba mieć centralki inteligentnego domu, by korzystać ze smart gniazdka, chociaż zdarzają się wyjątki, w zależności od wymogów stawianych przez producenta.

Smart gniazdko — jakie wybrać?

Jeśli zastanawiamy się, jakie smart gniazdko wybrać, to warto wiedzieć, że różnią się one między sobą przede wszystkim oferowanymi funkcjami. Powinniśmy poszukać modelu, który najlepiej spełni nasze oczekiwania. Warto zwrócić uwagę na takie możliwości jak:

kontrolowanie zużycia energii - gniazdko poinformuje nas o ilości zużytej przez sprzęt energii, co pozwoli lepiej kontrolować rachunki za prąd;

- gniazdko poinformuje nas o ilości zużytej przez sprzęt energii, co pozwoli lepiej kontrolować rachunki za prąd; harmonogram włączania i wyłączania , dzięki któremu zaplanujemy, kiedy mają się uruchamiać podłączone urządzenia elektryczne;

, dzięki któremu zaplanujemy, kiedy mają się uruchamiać podłączone urządzenia elektryczne; wizualizacja poboru energii za pomocą diod świetlnych;

za pomocą diod świetlnych; kontrolowanie temperatury - kiedy gniazdko zacznie się przegrzewać, czujnik poinformuje o tym domowników;

- kiedy gniazdko zacznie się przegrzewać, czujnik poinformuje o tym domowników; funkcja wykrywania zwarcia poinformuje domowników oraz odetnie prąd od gniazdka, by uniknąć przepięcia w całej sieci;

poinformuje domowników oraz odetnie prąd od gniazdka, by uniknąć przepięcia w całej sieci; zasięg smart gniazdka - jest to funkcja, ale warto zwrócić na to uwagę, ponieważ dzięki tej wartości będziemy mieć świadomość, jak daleko powinien się znajdować odbiornik, by gniazdko mogło bez problemu się z nim komunikować;

- jest to funkcja, ale warto zwrócić na to uwagę, ponieważ dzięki tej wartości będziemy mieć świadomość, jak daleko powinien się znajdować odbiornik, by gniazdko mogło bez problemu się z nim komunikować; kompatybilność z wykorzystywanym przez nas oprogramowaniem smart domu.

Jakie sprzęty można podłączyć do inteligentnego gniazdka?

Do smart gniazdka można podłączyć tak naprawdę dowolny sprzęt elektryczny. Wszystko zależy od naszych potrzeb i podejścia do tego typu rozwiązań. Dobrym pomysłem może być np. podłączenie czajnika elektrycznego, dzięki czemu możemy zacząć gotować rano wodę jeszcze przed wstaniem z łóżka. Możemy również włączyć grzejnik elektryczny tuż przed powrotem do domu. Oto kilka przykładów urządzeń, które bez trudu podłączysz do smart gniazdka:

Mamy nadzieję, że ułatwiliśmy wam podjęcie decyzji, jakie smart gniazdko wybrać. Jeśli szukacie więcej inspiracji i porad na temat inteligentnego domu, zajrzyjcie do innych naszych poradników: