Drewno, które staje się przezroczyste. To sposób na energooszczędne okna

Standardowy proces nadawania przezroczystości drewnu zazwyczaj polega na namaczaniu go w kadzi zawierającej chloryn sodu. Jest to związek chemiczny używany w niektórych wybielaczach i pastach do zębów. Jego zastosowanie pozwala usunąć strukturalny składnik drewna, nazywany ligniną. Wymaga to użycia dużej ilości chemikaliów. Powoduje też powstawanie płynnych odpadów, które są trudne do recyklingu i mogą osłabiać drewno.

Przezroczyste drewno jeszcze łatwiejsze w produkcji

Liangbing Hu z University of Maryland i jego współpracownicy wymyślili metodę, która modyfikuje ligninę, zamiast całkowicie ją usuwać. Jest szybsza i zużywa mniej materiałów niż standardowy proces usuwania ligniny. Dodatkowo sprawia, że drewno staje się mocniejsze.

Metoda naukowców opiera się na niedawnym odkryciu, z którego wynika, że ligninę można przekształcić w przezroczystą, usuwając tylko wybrane cząsteczki, które nadają jej kolor. Eksperci użyli nadtlenku wodoru (często stosowanego jako środek dezynfekujący), który rozprowadzili na powierzchni drewna. Następnie zostawili go pod lampą UV zaprojektowaną do symulowania naturalnego światła słonecznego.

Po namoczeniu drewna w etanolu, w celu usunięcia pozostałej mazi wypełnili pory w drewnie bezbarwną żywicą epoksydową, co również jest częścią procesu tworzenia przezroczystego drewna bez ligniny.



Przezroczyste domy przyszłości

Produktem końcowym jest kawałek drewna, który przepuszcza ponad 90 proc. światła i jest ponad 50 razy mocniejszy niż przezroczyste drewno z całkowicie usuniętą ligniną.

— Przezroczyste drewno jest lżejsze i mocniejsze niż szkło. Może być stosowane do okien i dachów nośnych — powiedział Hu. Dodał: - potencjalnie można go wykorzystać do wykonania przezroczystego domu.