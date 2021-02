Pierwszy dom wydrukowany w 3D na sprzedaż. Cena jest konkurencyjna

Proces produkcji domów drukowanych w 3D różni się od tradycyjnych metod budowlanych. Dzięki temu można osiągnąć niższe koszty, które przekładają się na ostateczną, konkurencyjną cenę budynku.

Wydrukuj sobie dom

Firma SQ4D opracowała Autonomous Robotic Construction System, pozwalający na drukowanie konstrukcji z betonu. Zgodnie z raportami 3D Printing Media Network zautomatyzowany proces jest tańszy od konwencjonalnych metod i stanowi ważny krok w kierunku bardziej przystępnych cenowo domów.

Dom stworzony przez SQ4D kosztuje 299 999 dolarów (około 1,1 mln złotych). To sprawia, że jest znacznie tańszy niż sąsiednie domy w Riverhead w Nowym Jorku. Posiada powierzchnię ponad 170 metrów kwadratowych, a jego drukowanie zajęło łącznie czterdzieści osiem godzin. Dom został w całości wydrukowany i zbudowany na miejscu przy użyciu materiałów o wartości poniżej 6000 dolarów w ciągu 8 dni.

— Ten dom o wartości 299 999 dolarów jest o 50 procent tańszy od porównywalnych, nowo wybudowanych domów w Riverhead w stanie Nowy Jork i stanowi ważny krok w kierunku rozwiązania problemu niedrogich mieszkań nękającego Long Island — powiedział agent nieruchomości z firmy Zillow — Stephen King w rozmowie z 3D Printing Media Network.

Domy przyszłości

SQ4D jest pierwszą firmą, która wydrukowała w 3D dom posiadający certyfikat na użytkowanie w Stanach Zjednoczonych. Portal 3D Printing Media Network donosi, że przedsiębiorstwo planuje już budowę kolejnych domów w stanie Nowy Jork i Kalifornia. Firma chce, aby domy tego typu stały się powszechnym i nie budzącym zdziwienia rozwiązaniem.

Przypomnijmy, drukowanie 3D lub drukowanie przestrzenne pozwala na wytwarzanie trójwymiarowych, fizycznych obiektów. Aby z niego skorzystać, potrzebujemy czterech podstawowych elementów: maszyny do druku 3D, trójwymiarowego modelu komputerowego, programu do obróbki modelu, a także materiałów niezbędnych do druku np. żywicy lub specjalnego proszku.