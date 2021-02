Nowy wymiar pracy zdalnej. Ale tylko dla wybranych

Spot to najmniejszy robot z rodziny Boston Dynamics, który przypomina psa. To też jedyny robot nowatorskiej firmy, który jest do kupienia. Jego cena sprawia, że jest on jednak dostępny tylko dla dużych firm dysponujących pokaźnym budżetem.

Do tej pory można było kupić (za 74 tys. dolarów) robota Spot w wersji Explorer. Dziś firma zaprezentowała wersję Enterprise przeznaczoną do pracy. Sam robot niczym się nie różni, jest to dokładnie ten sam model. Różnią się za to możliwości i akcesoria.

Zestaw Spot Enterprise wyposażony jest przede wszystkim w gniazdo zasilające, do którego Spot może się samodzielnie podłączyć. Dzięki temu nie wymaga interakcji mechanika do pracy przez wiele dni, o ile nie dojdzie do poważnej awarii. Robot w wersji Enterprise wyposażony jest też w mocniejsze łącze wifi (WiFi Dual band 802.11ac).

Teraz Boston Dynamics prezentuje rozszerzoną linię produktów dla robota Spot, która odzwierciedla życzenia użytkowników. Spot otrzymał kamerę 360 stopni z 30-krotnym powiększeniem i podczerwienią, aplikację Scout do zdalnego sterowania (przez przeglądarkę internetową), możliwość ustawienia tras patrolowania, po których Spot będzie poruszał się samodzielnie. Robot może teraz samodzielnie podłączyć się do ładowarki.

Kolejnym dodatkiem jest Spot Arm, czyli ramie, którym robot może otwierać drzwi oraz manipulować przełącznikami i zaworami. Ramie jest wyposażone w kamerę głębi i klasyczną kamerę 4K.

Boston Dynamics pochwalił się też kilkoma informacjami na temat Spota w pracy. Firma sprzedała do tej pory 400 egzemplarzy i pracują one m.in. w kopalniach, reaktorach atomowych i na platformach wiertniczych.

Roboty pozwalające na zdalne wykonywanie zadań nie są niczym nowym. Od ponad 20 lat używają ich choćby zespoły saperskie do bezpiecznego podejmowania niebezpiecznych ładunków. Spot wyróżnia się jednak na ich tle możliwością pokonywania praktycznie dowolnego terenu, wchodzenia po schodach i otwierania drzwi. W przyszłości można spokojnie się spodziewać coraz częstszego zastosowanie tego typu robotów.