Nowoczesna kolejka linowa rozpędzi się do 150 km/h. Przewiezie pasażerów na Bliskim Wschodzie

Na pierwszy rzut oka projekt wygląda jak zwykła kolejka linowa. Twórcy SkyWay podkreślają jednak, że sekret ich pracy tkwi w szczegółach.

Ich patent bardziej przypomina kolej z kołami jadącymi po szynie. Tarcie pomiędzy stalowymi elementami sprawia, że całość jest energooszczędna. Na dodatek ekologicznym wsparciem jest elektryczny silnik, który może być napędzany energią słoneczną lub wiatrową.

Na stronie projektu czytamy, że koszty budowy dróg SkyWay są około dwudziestokrotnie niższe od kosztów budowy innych rodzajów transportu, a koszty paliwa są około sześciokrotnie mniejsze niż w przypadku innych rodzajów transportu, odpowiednio koszty przejazdu i przewozu są znacznie niższe.

W przypadku transportu kluczowa jest też szybkość. I tu "kolej linowa nowej generacji" również nie zawodzi.

Pojazd mogący pomieścić do 14 pasażerów ma rozpędzić się do 135 km/h. Konstruktorzy już wybiegają dalej w przyszłość i zapowiadają, że większe jednostki będą mogły sunąć nawet 500 km/h. Co oznacza, że trasę pomiędzy Abu Dhabi a Dubajem pokonałyby w 20 minut. Obecnie trasa licząca 139 km zajmuje samochodem godzinę i czterdzieści minut.

To póki co plany. Najpierw powstanie 2 km tor. Póki co stworzono testowy obiekt, liczący raptem 400 metrów.