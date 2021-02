Już niedługo wydrukujesz sobie mięso w 3D. Będzie smaczne i ekologiczne

Firma Novameat drukuje mięso w 3D. Jego kawałki są tworzone z matrycy z włókien mięsnych, będącej połączeniem wody, tłuszczu roślinnego i białek roślinnych. Produkt ma naśladować teksturę, smak i oczywiście wygląd prawdziwego mięsa.

Mięso wydrukowane w 3D

Startup z Barcelony zajmujący się tworzeniem roślinnych alternatyw dla mięsa otrzymał ostatnio dotację w wysokości 250 tys. euro od hiszpańskiego rządu. Dodatkowe środki finansowe pomogą firmie rozwijać zrównoważony i roślinny przemysł mięsny.

Od początku swojego istnienia, czyli od 2018 roku, Novemat dąży do tworzenia "czystego mięsa", które pomoże minimalizować problemy związane z nieefektywną hodowlą zwierząt. Przedstawiciele firmy mają nadzieje, że jej działalność przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszy ogromne zużycie wody niezbędnej do wytworzenia około wielu ton mięsa, które ludzie konsumują każdego roku.

Firma Novameat zastrzegła swoją technologię, a aktualnie skupia się na dopracowaniu smaku drukowanego mięsa, który ma tutaj kluczowe znaczenie (obok konsystencji i wyglądu). Startup planuje w 2021 roku wprowadzić na rynek serię niestandardowych drukarek, które będą dostępne do dystrybucji w całym przemyśle spożywczym.

Technologia przyszłości



Technologia opracowana przez Novameat zyskała uznanie i wsparcie New Crop Capital, przedsiębiorstwa zajmującego się inwestycjami kapitałowymi, znanego z wspierania rozwiązań zastępujących białko i mięso.

— Uważamy, że globalny łańcuch dostaw żywności jest zepsuty i skupiamy się na rozwiązaniu jednego z tych wyzwań, którym jest białko zwierzęce — powiedział w rozmowie TechCrunch Dan Altschuler Malek, partner zarządzający w New Crop Capital w 2019 r. Dodał: - widzimy, że jest możliwość zmiany zachowań konsumentów w celu zmniejszenia spożycia produktów zawierających białko zwierzęce na produkty, które są w cenie, którą ludzie zapłacą.